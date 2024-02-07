الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت "جمعية هاشغراف"، وهي مؤسسة تعمل انطلاقاً من سويسرا وتُعتبرُ رائدة عالمياً في مجال التمكين الرقمي، اليوم وفي إطار زيارة البعثة الاقتصادية السويسرية إلى المملكة العربية السعودية وبحضور المستشار الاتحادي السويسري غي بارميلين، عن توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار السعودية لإطلاق "استديو مشاريع التقنيات العميقة" في الرياض والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات (بين 2024 و 2028).

هذا وستُطْلِق "جمعية هاشغراف"، وبوصفها جزءاً من الوفد الاقتصادي السويسري الذي يزور المملكة العربية السعودية تحت رعاية غي بارميلين، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث، استديو مشاريع التقنيات العميقة المُصمم خصيصاً لمساعدة الشركات السعودية المحلية بالإضافة إلى الشركات ذات الحضور الدولي التي تسعى إلى تأسيس عمليات لها في المملكة وتطوير حلول مبتكرة، والاستفادة من التقنيات العميقة مثل الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين/ تقنية السجلات الموزعة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والحوسبة الكمومية.

وتعليقاً على ذلك د. منيرة العبودي – مدير عام رأس المال البشري والابتكار: "ترحّب وزارة الاستثمار بـ "جمعية هاشغراف" التي تُطْلِق استديو مشاريع التقنيات العميقة في الرياض، مع وجود رأس المال البشري والابتكار في قلب الرؤية السعودية 2030، فإننا نتطلع إلى تمكين ريادة الأعمال من أجل مجتمع نابض بالحياة في المملكة العربية السعودية".

سيحصل استديو مشاريع التقنيات العميقة الذي يهدف إلى توفير التأهيل والتمكين لأكثر من 500 شركة أثناء البرنامج الممتد على مدار خمس سنوات على دعم مخصص من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتسهيل حصول رواد الأعمال على التراخيص ودخول الشركات بموجب القوانين والأنظمة والتشريعات السعودية، بما في ذلك أداء دور همزة الوصل بينها وبين أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية الرئيسية، والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين. هذا وتلتزم "جمعية هاشغراف" باستثمار مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وبالعمل الوثيق مع فريق وزارة الاستثمار السعودية لضم مستثمرين مشاركين آخرين للمشاركة في هذا الاستوديو العالمي لبناء مشاريع التقنيات العميقة.

وقال كمال يوسفي، رئيس "جمعية هاشغراف": "يُسعِدُنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الكبرى مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فنحن ملتزمون بالاستثمار في المستقبل الرقمي من خلال استديو مشاريع التقنيات العميقة في الرياض والذي سيقدّم إسهامات إيجابية للركائز الثلاث لرؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الرقمي المزدهر في المملكة العربية السعودية".

وبالنسبة لاستديو مشاريع التقنيات العميقة الذي سيوفّر الخدمات الهندسية الفنية، والتدريب والشهادات، وتنفيذ المشاريع، وتطوير المنتجات، واستراتيجيات الأعمال، والتسويق، والامتثال القانوني والتنظيمي، واستثمارات رأس المال الجريء، بما في ذلك الدعم لعمليات الاكتتاب العام والإدراج في السوق المالية السعودية ("تداول")، فإنه سيخضع للإدارة من مجموعة "هاشغراف"، وهي مؤسسة تقديم الخدمات التابعة لـ "جمعية هاشغراف" والتي تشرف حالياً على نشر برنامج "هاشغراف" للابتكار خارج سويسرا، وهو برنامج تدريب وابتكار احترافي انطلق من داخل كانتون شفيتس بقيمة 165 مليون دولار أمريكي على مدار 5 سنوات (بين 2022 و2026) ويركز على تمكين الشركات الناشئة والشركات والمؤسسات الحكومية من تطوير حلول على مستوى المؤسسات وتطبيقات لامركزية على شبكة السجلات الموزعة هيديرا. وستشمل الشراكة أيضاً "برنامج تبادل خاصاً بريادة الأعمال" عبر الحدود لتسهيل تبادل المعارف والخبرات في مجالات ريادة الأعمال والهندسة والإدارة.

وقال أورس دورير، رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية في كانتون شفيتس: "نحن نرحّب بهذه الشراكة الاستراتيجية بين "جمعية هاشغراف" ووزارة الاستثمار السعودية لإطلاق استديو مشاريع التقنيات العميقة في الرياض، وتعزيز تبادل المعارف والابتكار التكنولوجي من خلال برنامج تبادل سويسري سعودي خاص بريادة الأعمال ينطلق من كانتون شفيتس".

ستركّز المرحلة الأولية (المرحلة أ) من استديو المشاريع على تكثيف عملياته المحلية في غضون 12 شهراً، وتأهيل الدفعة الأولى المكونة من 100 مشروع. وستركّز المرحلة الثانية (المرحلة ب) على تسريع نشاط استديو المشاريع على مدار 24 شهراً وضمان بلوغ عملياته حالة الاستقرار، مع العمل في الوقت ذاته على تأهيل مجموعة جديدة مكونة من 200 مشروع والاستثمار فيها. وستركّز المرحلة النهائية (المرحلة ج) من البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات على توسيع نطاق عمليات استديو المشاريع في أسواق استراتيجية جديدة على مستوى العالم وتأهيل الدفعة التالية والأخيرة المكونة من 200 مشروع. وستتلقى الشركات الناشئة المؤهلة للاشتراك في البرنامج ما يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي من استثمارات رأس المال الجريء، بينما ستتلقى الشركات الكبرى ما يصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

وقال شتيفان دايس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "هاشغراف": "نحن متحمسون لإطلاق استديو مشاريع التقنيات العميقة الذي تدعمه الحكومتان السويسرية والسعودية في الرياض، وهو يهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد أعمال الجيل الثالث من الإنترنت من خلال برامج التمكين الخاصة بالتكنولوجيا والأعمال ورأس المال، مع الاستفادة في الوقت ذاته من قوة التقنيات العميقة والتقارب الحاصل بينها.

لدى جمعية "هاشغراف" فريق يضم بين صفوفه أكثر من 40 متخصصاً وممارساً من أصحاب الخبرة، وهي ستبدأ في توظيف المهندسين وخبراء القطاع والمهنيين المحليين الموهوبين، وتهيئتهم، بالإضافة إلى تكوين منظومة محلية قوية من أبرز الشركاء التكنولوجيين والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية ممن يعملون انطلاقاً من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستفادة من شراكاتها الحالية مع كل من (IBM) و(BCGX) والعديد من الشركات الرائدة الأخرى. ويمكن لأصحاب الطلبات والشركاء والمستثمرين المهتمين تسجيل اهتمامهم على صفحة التسجيل الخاصة باستديو مشاريع التقنيات العميقة (hashgraph-saudi.com).

نبذة عن وزارة الاستثمار السعودية

وزارة الاستثمار السعودية الجهة المسؤولة عن شؤون الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهي تُشْرِف على الاستثمار الأجنبي في البلاد، إلى جانب إصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب. كما تتولى وزارة الاستثمار مسؤولية صياغة سياسات تنمية الاستثمار، واقتراح القواعد والخطط الخاصة بصياغة البيئة الاستثمارية، ومتابعة الاستثمار وتقييمه، وإعداد دراسات للفرص الاستثمارية. لمزيد من المعلومات حول وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الرجاء زيارة موقعها على الإنترنت على العنوان التالي: www.misa.gov.sa.

نبذة حول "جمعية هاشغراف"

"جمعية هاشغراف" في طليعة الجهات التي توفّر التمكين الرقمي وتمكين المؤسسات من خلال الاعتماد الواسع النطاق للحلول والتطبيقات المستخدمة على مستوى المؤسسات والتي تدعمها شبكة "هيديرا"، ويشمل ذلك دعم برامج التدريب والابتكار وبناء المشاريع على مستوى العالم وتمويلها. وباعتبار"جمعية هاشغراف" مؤسسة لا تتوخى الربح يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، فإنها تموّل الابتكار والبحث والتطوير بغية دعم الإدماج الاقتصادي الهادف إلى ترك تأثير إيجابي على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

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