مسقط: نظمت جمعية المصارف العمانية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني لقاءً بين فريق صندوق النقد الدولي الذي يزور السلطنة وبعض الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في سلطنة عمان، حيث تم عقد الاجتماع في 21 سبتمبر 2022، في مسقط.

تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في الاجتماع ، مثل النمو الاقتصادي ، وأداء القطاع المصرفي ، والحوكمة الاجتماعية البيئية (ESG) ومخاطر التغيير المناخي ،والعديد من الموضوعات الأخرى بما في ذلك السياسات واللوائح والتطورات الجديدة.

تسعى الجمعية بشكل مستمر لتشجيع الحوار البناء بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية والوكالات المالية المحلية والدولية وذلك لتعزيز القطاع المصرفي العماني.

جمعية المصارف العمانية هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية، والتنسيق مع الجهات التنظيمية بشأن السياسات والاستراتيجيات المصرفية، ودعم التميز المصرفي في السلطنة.

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