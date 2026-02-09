مسقط: نظّمت جمعية البيئة العُمانية حملة لتنظيف شاطئ الحيل بتاريخ 13 يناير 2026، وذلك بمناسبة يوم البيئة العُماني، برعاية كريمة من أبراج لخدمات الطاقة بصفتها الراعي الذهبي، وفولتامب بصفتها الراعي البرونزي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان. وجمعت المبادرة متطوعين وشركاء وأفرادً من المجتمع، توحّدوا جميعاً على التزام مشترك بحماية البيئة البحرية والساحلية.

وهدفت الحملة إلى إزالة المخلفات من الشاطئ، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية صون البيئة وضمان بقائها نظيفة وآمنة للاستخدام العام، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، ومن خلال المشاركة الميدانية، تأمل الجمعية في تشجيع الأفراد على تبنّي عادات أكثر استدامة وتحمل المسؤولية الجماعية في الحفاظ على جمال الطبيعة العُمانية.

وأعربت جمعية البيئة العُمانية عن شكرها وتقديرها لشركة أبراج لخدمات الطاقة على دعمها المستمر للمبادرات البيئية، وفولتامب لمساهمتها كراعٍ برونزي، إضافة إلى فندق كمبينسكي مسقط، وفندق البستان، وبيورنيتي على دعمهم العيني، مؤكدة أن هذه الشراكات تعكس الدور المهم للقطاع الخاص في دعم جهود الاستدامة البيئية في السلطنة.

و لا ننسى ذكر المتطوعين من مدرسة السلطان الخاصة، الذين ابذلوا جهد كبير في تنظيم الفعالية و تيسير العمل.

وأكدت الجمعية في ختام الفعالية استمرار التزامها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتعزيز حماية البيئة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وصحة.

-انتهى-

#بياناتحكومية