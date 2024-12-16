في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع Growdash خلال مراسم توقيع أُقيمت في أبوظبي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الجمعية وGrowdash، وهي منصة رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (B2B SaaS) متخصصة في الحلول المستندة إلى البيانات للشركات في قطاع الأغذية والمشروبات، لتقديم الدعم اللازم لنمو المطاعم. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار، تحسين وضوح الأداء، وتقديم أدوات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال الإماراتيين، لا سيما في منصات توصيل الطعام.

تم تصميم Growdash لتمكين الشركات من خلال تقديم تحليلات متقدمة للمبيعات والحملات الإعلانية، تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ورؤى قابلة للتنفيذ لتحسين أداء الإعلانات على منصات توصيل الطعام. تزود المنصة المطاعم والشركات بالقدرة على تحسين عملياتها، تحديد فرص النمو، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. تساعد Growdash عملاءها على تحقيق الكفاءة والتوسع في الأسواق التنافسية.

وخلال حفل التوقيع، أكد علي الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال ورئيس لجنة قطاع الأغذية والمشروبات في الجمعية، أن الجمعية تهدف إلى تأسيس شراكات واعدة وفعّالة تسهم في دعم ريادة الأعمال الوطنية. وأعرب عن سعادته بتوسيع محفظة الشراكات التي تدعم رواد الأعمال الإماراتيين والمطاعم، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "نُقدّر التعاون مع Growdash، وهي منصة تساعد المطاعم في بناء وتنفيذ وإدارة استراتيجيات النمو الرقمي، مثل تطوير الأعمال الإلكترونية المتقدمة. نحن معجبون بالتأثير الإيجابي الذي أحدثوه على مجتمع المطاعم في الإمارات، حيث تمكن الفرع الواحد من زيادة إيراداته بنسبة 12% في المتوسط باستخدام منتجاتهم. نؤمن بمهمتهم التي تهدف إلى جعل البيانات أكثر وضوحًا وسهولة لجميع المطاعم، ونتطلع إلى التعاون معهم لتزويد قطاع المأكولات والمشروبات بالأدوات اللازمة للبقاء والنمو في صناعة تنافسية مثل توصيل الطعام."

من جانبه، صرّح شين تريفاسكيس، الشريك المؤسس لشركة Growdash: "نحن سعداء بالإعلان علنًا عن شراكتنا الاستراتيجية مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال. منذ اجتماعنا الأول، كان واضحًا أننا معًا يمكننا خلق قيمة كبيرة وتسهيل النمو الرقمي لمجتمع المطاعم. الآن وبعد توقيع مذكرة التفاهم، حان الوقت لبدء تنفيذ خططنا الطموحة لتثقيف وتمكين مشغلي قطاع الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام تقنية Growdash المبتكرة للنمو."

يعكس هذا التعاون جهود الجمعية المستمرة في بناء شراكات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين وتمكين المطاعم، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الجمعية وشركائها وأعضائها.

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