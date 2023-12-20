أبوظبي: أقامت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال , حفل غذاء ظهر امس , تكريماً لأصحاب الهمم بالتعاون مع فندق باب القصر في ابوظبي .

حضر الحفل الذي تخللته العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وعدد من عضوات الجمعية والسيد مرشد الشامسي مدير التشريفات في فندق باب القصر , واكثر من مائة من اصحاب الهمم في الدولة.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري في تصريح بهذه المناسبة " ان الهدف من اقامة هذا الحفل هو توفير الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد هذه الفئة الهامة في مجتمعنا والحرص على تمكينهم ودمجهم في الانشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية بإستمرار ".

واوضحت " ان جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تحرص دوماً على المشاركة مع المؤسسات الوطنية والاهلية بالدولة لتوفير الرعاية النفسية والأنشطة التعليمية والرياضية الداعمة لاصحاب الهمم "

وأشادت الدكتورة شفيقة العامري بالتعاون فندق باب القصر بقولها ان "مثل هذه الانشطة المتجمعية يدعم هذه الفئة من خلال التعرف الى احتياجاتهم وطاقاتهم وتشجيعهم على العطاء وتسليط الضوء على القدرات المتميزة والمواهب التي يمتلكونها لتحقيق دمجهم في المجتمع " .

من جانبه قال السيد مرشد الشامسي " يسعدنا التعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال لاقامة هذا الحفل لدعم اصحاب الهمم نفسياً وإجتماعياً كجزء من المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق ادارة فندق باب القصر في ابوظبي ومواكبة جهود الدولة في توفير اقصى درجات الرعاية لهذه الفئة الهامة في مجتمعنا".

وأختتمت الدكتورة شفيقة العامري تصريحها بالقول " أنَّ دولة الإمارات وفرت كافة احتياجات أصحاب الهمم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ، من خلال خلق بيئة حاضنة وخدمات تحسن جودة الحياة من خلال مبادرات الدمج والتمكين والتوظيف، للمساهمة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية في الدولة ".

#بياناتشركات

- انتهى -

