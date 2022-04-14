أحمد محبوب مصبح: تطوير مهارات الموظف هدف أساسي تتمحور خلاله المسارات التنموية كافة

الدكتور عيسى البستكي : برنامج القيادات الجمركية اعتمد على 3 مرتكزات للتعليم

دبي: انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية لمدراء التفتيش الجمركي، احتفلت الدائرة بتخريج الدفعة السادسة من منتسبي برنامج القيادات الجمركية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة دبي، وذلك بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات ومنتسبي البرنامج من مدراء التفتيش.

ويأتي برنامج القيادات الجمركية ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي لإعداد قيادات مستقبلية متمكنة في مجال العمل الجمركي، وذلك لضمان تحقيق التطور المستمر في هذا الجانب، من خلال بناء تجربة وظيفية استثنائية لتعزيز المؤسسة المعرفية للدائرة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتنفيذ المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ونحن مقبلون على تنفيذ مئوية الإمارات 2071، ونضع تطوير مهارات الموظف نصب أعيننا وهدفاً أساسياً تتمحور من خلاله المسارات التنموية كافة، فهذا يأتي بالتسلح بالعلم والمعرفة وتطوير القدرات والمهارات، والتي أصبحت جزءاً هاماً في حياتنا لكي نساير ونواكب التطورات المتسارعة الحالية.

ولفت سعادته إلى أنه وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تبرز أهمية التكيف مع المستجدات عبر تشكيل رؤى مستقبلية جديدة أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة، ويأتي ذلك من خلال التطور المستمر في مجال العمل الجمركي، منبثقاً منه اهتمام الدائرة بضرورة إعداد قيادات جمركية، كهدف أساسي في مقدمة أولوياتنا لضمان تكوين جيل قيادي مؤهل للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، قادر على تحقيق المهام الحيوية عبر منظومة عمل متكاملة لمواكبة رؤية الدائرة في دعم التجارة المشروعة عالمياً وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد لحماية الاقتصاد وسلامة المجتمع، للمساهمة في إكمال مسيرة قيادتنا الرشيدة التي هدفها في المقام الأول تطوير الثروة البشرية من أجل التقدم والازدهار للوصول بدولة الإمارات إلى الرقم (1) عالمياً في كافة المجالات، وكان ذلك هدفاً واضحاً في استحداث برنامج تطوير القيادات الجمركية ليتواكب مع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026، حيث ركز البرنامج على المزج بين التعلم العلمي والعملي من خلال ثلاث وحدات تدريبية وهي إدارة الجمارك المبتكرة، ورقمنة إدارة العمليات الجمركية، والقيادة الرشيقة، و كان لمركز تطوير القيادات الجمركية في قطاع الموارد البشرية دورٌ أساسيٌّ في دعم استمرارية البرنامج واستدامته وذلك بالتعاون مع جامعة دبي.

وأشار سعادة مدير عام جمارك دبي إلى أن الدفعة السادسة جاءت موجهه بشكل رئيس لمدراء التفتيش في قطاع التفتيش الجمركي، وتخريج 16 مدير تفتيش من البرنامج. كما تم تخريج 137 موظف في كافة المجالات الوظيفية خلال الدفعات الخمس الماضية، أثبتوا كفاءتهم في دعم العمل الجمركي ودفع مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي تندرج في إطار تطبيق الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على هذا الإنجاز المتميز للبرنامج وهو نتيجة للتعلم المستمر، كونه جزءاً لا يتجزأ من رحلتنا ومسيرتنا وتطورنا، مشيراً إلى توجهات ومنهجيات المؤسسات العلمية العالمية التي ترتكز على 7 أسس وهي: التعليم الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والابتكار، والتعلم المستمر، والشراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع الصناعة.

وأشار البستكي إلى أن برنامج القيادات الجمركية اعتمد على 3 مرتكزات هي التعلم المستمر والابتكار والشراكة مع القطاعات ذات المجال، مؤكداً على أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على الخدمات والتكنولوجيا خلقت العديد من التحديات ما يدفعنا إلى تبني أحدث التقنيات ليس خيارا بل ضرورة للتعلم وتطويره.

وقد تم تدريس البرنامج على مدار 6 أشهر، شهد التدريب العملي والنظري من خلال 6 جلسات للتوجيه الفردي، ومهام عملية للتطبيق، وجلسات تدريبية، حيث تم التركيز خلال تلك الجلسات على إطلاق العنان لتطوير الإمكانيات وتحسين

الأداء، مع تعزيز الوعي الذاتي للمتدرب مع التركيز بشكل محدد على اختصاصهم وأدوارهم في جمارك دبي.

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