دبي: احتفلت دائرة جمارك دبي باليوم العالمي للجودة تحت شعار "رواد الجودة والتميز الجمركي"، للوقوف على الانجازات التي رسمت مبادئ الجودة والتميز وأرست دعائم تحقيق الريادة للدائرة خلال 25 عام. وتعزيزاً لرؤيتها في أن تكون دائرة جمركية عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي في إمارة دبي.

وتأتي هذه المناسبة لإبراز الجهود الحثيثة لموظفي دائرة جمارك دبي في تحقيق الانجازات المتلاحقة محلياً وعالمياً من خلال تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل الجمركي، حيث تم تسليط الضوء على الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز من الموظفين وأصحاب المشاريع المبتكرة خلال 25 عام مضت، لاستذكار ما تم تحقيقه في ظل الفرص والأدوات التي وفرتها بيئة جمارك دبي والتي تواكب التحديات والمتغيرات وتستشرف المستقبل، ما كان لها بالغ الأثر في تقديم الخدمات الاستباقية لتحقيق الريادة العالمية.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:" تحتفي الدائرة باليوم العالمي للجودة إيمانا منا بأهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز لتتوج الدائرة ريادتها في العمل الجمركي عالمياً ، ويعتبر شهر نوفمبر من كل عام شهراً للجودة ومن خلاله يتم زيادة الوعي بأهميتها على مستوى العالم، فقد حافظت الدائرة على تطبيق أنظمة الجودة وحصولها على 14 شهادة للمواصفات العالمية منذ العام 2002 وحتى وقتنا هذا، في مجالاتها المختلفة دعماً لريادة الاعمال والخدمات ومنها :( مجال البيئة الصحة والسلامة المهنية، المسؤولية المجتمعية، مجال تقنية وأمن المعلومات، مجال سعادة العملاء، والابتكار.

ونوه سعادته أنه تم في العام الحالي اطلاق جائزة الريادة الجمركية لتعزيز النجاح المتواصل في الحصول على أهم الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي في دورته القادمه ، والتي توجت بالحصول على جائزة النخبة وجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 وجائزة أفضل جهة حكومية متميزة – عن الفئة المتوسطة.

وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 التي حددت الغاية الاولى للدائرة بـ "ريادة الجمارك الآمنة" إذ تحرص جمارك دبي على تطوير جودة الخدمات والتسهيلات الجمركية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على تحقيق الريادة للوصول إلى الصدارة العالمية في كافة المجالات".

ومن جانبها قالت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أن جمارك دبي توجت إنجازاتها في العام 2021 بالفوز بجائزة النخبة ضمن نتائج برنامج دبي للتميز الحكومي، وتبني أفضل الممارسات في تطوير الخدمات الحكومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبما يتماشى مع رؤية دبي وتصوراتها للمستقبل وبالحصول على الجائزة أصبحت جمارك دبي من أهم الدوائر مؤخراً في معايير النخبة ايماناً منها بأهمية المحافظة على مسيرة الريادة واستدامتها

ولفتت مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية إلى الاستمرارية في دعم وتطوير الموظفين بدورات تخصصية في الجودة والتميز لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية الحديثة باستباقية ومرونة واستشراف وتوظيف الأدوات التحليلية المتقدمة في آليات العمل في الدائرة، وذلك للمساهمة في دعم جهود القيادة الحكيمة في تحفيز الابداع والابتكار وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

وقد اشتملت الفعالية التي نفذتها الدائرة على مدار أسبوعاً كاملاً، تقديم رسائل توعوية عن الجودة وأهميتها وأساليب تطبيقها للابتكار في الخدمات المقدمة ، بالإضافة إلى عمل لقاءات مسجلة مع الفائزين من موظفي جمارك دبي في برنامج دبي للتميز الحكومي خلال 25 عاماً، لعرض تجاربهم في تحقيق التميز و وصولهم لمنصة التتويج ، كما تم اجراء لقاءات مع المبتكرين في الدائرة والتي كان لها بالغ الأثر في دعم خدمات جمارك دبي الموجهة للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال.

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