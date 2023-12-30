دبي: في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية، استقبلت جمارك دبي ممثلة في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفداً زائراً من هيئة البيئة في أبو ظبي للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الجودة والتميّز المؤسسي، وخلال الزيارة اطلع الوفد على مبادرات جمارك دبي والفعاليات الخاصة بضمان الجودة والتميز المؤسسي، ومدى توافقها مع خطة الدائرة الاستراتيجية 2021 _2026 ورسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار ـ

كما تعرف الوفد على كيفية إدارة عملية التقييم في دائرة جمارك دبي سواء لجائزة برنامج دبي للتميز الحكومي أو الجوائز الداخلية من خلال التعريف بجوائز وفئات ومعايير وآليات والتكريم وتعليمات المشاركة في هذه الجوائز.

كما تم التطرق الى أحدث التوجهات العالمية والمستقبلية في مجال التميّز التي تسلكها جمارك دبي الأمر الذي جعلها تتبوأ مستوى النخبة بجدارة من خلال تعزيز جاهزيتها المستقبلية التي تمكنها من اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات المستقبلية بمرونة واستباقية.

ومن منطلق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في دعم المرأة التي تعد شريكة وعضيدة في مسيرة التنمية تم التطرق الى جائزة المرأة الجمركية الرائدة – الثريا لتكريم المرأة الجمركية وذلك تثميناً لدور المرأة العاملة والأم في الدائرة وتقديراً لعطائها اللامحدود، ومكانتها العظيمة في المجتمع ، وجائزة الريادة الجمركية وذلك لتشجيع موظفي جمارك دبي للوصول إلى أعلى مراتب الجودة والتميز، وإيجاد بيئة عمل صحية وتنافسية على جميع المستويات العالمية.

كما أشاد الوفد هيئة البيئة بأبوظبي بالمبادرات الخاصة بالتميز والجودة وبجهود إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في توفير بيئة العمل المتطورة، مؤكداً على استمرارية تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للاستفادة من خبرتها وتجاربها المميزة في التميز المؤسسي.

وكان في استقبال الوفد: هيثم الزرعوني مدير الشراكة الحكومية بإدارة الاتصال المؤسسي، محمد المزروعي خبير تميز والدكتورة هالة اليوسفي خبير تميز بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، فيما ضم وفد هيئة البيئة عائشة الكتبي مدير إدارة التخطيط وإدارة الأداء، سعاد الحوسني رئيس قسم التميز المؤسسي والابتكار، الدكتورة انتصار المنهالي خبير التميز المؤسسي والابتكار، شيخة الشحي أخصائي التميز، جواهر الشحي أخصائي التميز، وعائشة العامري محلل إدارة الجودة.

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