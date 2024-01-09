دبي: تأكيداً لمكانة جمارك دبي الرائدة على المستوى المحلي والعالمي في مجال المسؤولية المجتمعية، والتميز في تطبيق العديد من المنهجيات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة، جددت هيئة التسجيل الألمانية "تي يو في" منح جمارك دبي شهادة نظام المسؤولية المجتمعية الآيزو 26000 ، بعد أن اجتازت الدائرة إجراءات التدقيق والتوصيات الدولية المتعلقة بالمعيار بنجاح كبير ، بما يؤكد الثقة الدولية في الجهود المستمرة التي تبذلها جمارك دبي في ترسيخ مفهوم الاستدامة كونه ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية والثقافة المؤسسية للدائرة، حيث سجلت نتائج مؤشرات الأداء تميزاً ملحوظاً ، وقفزت نسبة سعادة المجتمع عن مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى 98% خلال العام الماضي.

و قال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: إن الدائرة جددت التزامها بتحقيق معايير مواصفة الآيزو “ISO26000”، من خلال منهجية عمل شاملة واستراتيجية طموحة تهدف إلى توفير منظومة متكاملة في المسؤولية المجتمعية بما يدعم تميز الدائرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة ، لافتاً أن خطة التطوير التي اعتمدتها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، والتي تلبي جميع شرائح المستفيدين تضمنت العديد من المبادرات المبتكرة ضمن إطار عمل مؤسسي ومنظومة متكاملة تشمل وضع الخطط وإطلاق المبادرات والتطبيق والتقييم في إطار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، حيث تحرص الدائرة على اعتماد أعلى المعايير العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وبناء العلاقات والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية والشركاء لدفع عجلة الاستدامة بمفهومها الشامل ومجالاتها المختلفة.

وفي سياق متصل أكدت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي على استمرارية مواصلة الدائرة على نهج التميّز والنجاح بشكل مستدام، حيث نعمل وبشكل مستمر على تنفيذ استراتيجية الدائرة الطموحة لنشر ثقافة الجودة وتعزيز قدرات الموظفين في العمل للتوجه نحو التميز والتنمية المستدامة، لكي تتمكن جمارك دبي من تلبية احتياجات عملائها وشركائها في الريادة لتحقيق مستويات متميزة للارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير الأداء والعمل بروح الفريق الواحد.

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