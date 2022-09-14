قدمت تجربتها في مكافحة البضائع المقلدة لوفده الزائر

دبي : تدعم جمارك دبي جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بنقل تجربتها الرائدة في هذا المجال الى المنظمات والاتحادات الدولية الكبرى بمختلف التخصصات العالمية عبر اطلاع هذه المنظمات على التطور المتصاعد الذي حققته الدائرة في مكافحة البضائع المقلدة والتوعية بأخطارها على الصحة العامة وأضرارها الاقتصادية والبيئية، ومن هذا المنطلق استقبلت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي وفداً زائراً من قسم الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زار الدائرة للاطلاع على تجربتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

واستقبل الوفد الزائر يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ومحمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية وسعيد بن فارس مدير قسم التوعية والتثقيف وعلياء القايدي منسق إداري للقسم، وخلود الحوسني ضابط توعية وتثقيف، وضم الوفد الزائر من قسم الملكية الفكرية في "فيفا" دانيال زُهني رئيس القسم ورائد الحوت مسؤول القسم في الشرق الأوسط كما ضم الوفد من قسم الملكية الفكرية لدى التميمي ومشاركوه عمر عبيدات رئيس القسم ومريم ثابت محامي أول وبسام العزة محامي.

واستهل يوسف عزير مبارك اللقاء مع الوفد الزائر من "فيفا" بعرض استراتيجية جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لاطلاع أعضاء الوفد على السياسات الجمركية المتبعة وآليات العمل المطبقة في الدائرة لمكافحة القرصنة والتقليد، وأوضح أن الدائرة تحرص على تطوير قدرات الموظفين والمفتشين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم ورش العمل التوعوية بمشاركة أصحاب العلامات التجارية الذين يتولون توضيح طرق اكتشاف التعديات على علاماتهم التجارية لمواجهتها بأعلى مستويات الكفاءة. مؤكداً حرص الدائرة على التعاون مع أصحاب العلامات التجارية لتعزيز جهود مكافحة البضائع المقلدة دعما لتطوير بيئة الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة التي تقدم أفضل المزايا والتسهيلات لحركة التجارة والاستثمار في الدولة.

وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أن جهود جمارك دبي الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية تنطلق من ضرورة التصدي للتعديات على الملكية الفكرية للحفاظ على المجتمع ودعم قدرة أصحاب العلامات التجارية على تحقيق العوائد المستحقة لهم من الانفاق على تطوير بضائعهم عبر الاستثمار في الابتكار والتجديد، ما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من التجارة والاستثمار ويحقق الأهداف المستقبلية لدولة الامارات بالتقدم المستمر نحو تحقيق الصدارة العالمية.

وأوضح أن الدائرة نظمت في العام الماضي 11 فعالية توعوية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات و8 فعاليات توعوية مجتمعية، كما تم

تنظيم 10 ورش عمل للتوعية بطرق التعرف على البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية ليصل اجمالي عدد المبادرات التوعوية إلى 29 مبادرة حضرها 2413 مشارك من مختلف فئات المجتمع، وقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها الدائرة في العام 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 14.8 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 2.112 مليون قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية.

وقدم سعيد بن فارس مدير قسم التوعية والتثقيف، عرضاً لجهود إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز معرفة المجتمع بمخاطر واضرار البضائع المقلدة حيث تتمثل أبرز التحديات في مواجهة هذه البضائع في عدم إلمام الجمهور بخطورتها سواء في مجال الصحة والبيئة او على المستوى الاقتصادي ولذلك نعمل باستمرار على تعزيز حملات التوعية التي ننظمها لكافة فئات المجتمع.

وأثنى دانيال زُهني على جهود جمارك دبي في مكافحة البضائع المقلدة وأشاد بتنسيق الدائرة مع الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون الجمركي الموحد لدول الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي نهاية اللقاء قدم زُهني تذكار كأس العالم للدائرة تقديراً لجهودها في التصدي للجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

#بياناتحكومية

- انتهى -