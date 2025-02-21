دبي: انسجاماً مع خطة دبي لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت جمارك دبي "المُنسق"، المنصة المتطورة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي ، و تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية تصنيف البضائع وفق رمز النظام المُنسق (HS Code) وتعد هذه المنصة المبتكرة خطوة مهمة نحو تعزيز دقة وكفاءة وسرعة الإجراءات الجمركية، ما يعكس التزام جمارك دبي باستراتيجيتها في دمج التقنيات الحديثة لتسريع العمليات ، وتقديم خدمات استثنائية تعزز من رضا وسعادة المتعاملين، حيث يتيح التطبيق عدة طرق متطور للبحث والتعرف على كافة المعلومات الخاصة بالسلعة ووصفها ونسبة الرسوم الجمركية عليها وحالة المنع والقيد، وذلك من خلال إدخال نصاً قصيراً باستخدام لوحة المفاتيح أو الميكروفون أو إرفاق صورة للسلعة المراد استيرادها اأو تصديرها.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج وتطبيقات تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة إلى عملائنا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن تكون إمارة دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل، والتي تضمنتها خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة، مشيراً أن الخدمات المتطورة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً تعد جزءاً من خارطة الطريق التي تمتد لعدة سنوات قادمة ، ونحن ملتزمون بتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز العمليات وتسهيل التجارة وزيادة الكفاءة لتحقيق نمو متصاعد في تجارة دبي الخارجية ما يدعم تحقيق أجندتها الاقتصادية و استراتيجيتها الطموحة.

من جانبه قال جمعة الغيث مستشار المدير العام المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي: إن الدائرة تحرص بشكل مستدام على تطوير البرامج والأنظمة ومنصات الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين بما يوفر عليهم الوقت والجهد وتحسين وتعزيز الثقة بالإجراءات، من خلال التحفيز والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونعمل في جمارك دبي من خلال تبني التقنيات والحلول الرقمية و تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الإسهام في المستقبل الرقمي المتطور لإمارة دبي، وإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للخدمات الحكومية، ما يرتقي بتنافسية ممارسة الأعمال ودعم موقع دبي العالمي.

وتم تصميم تطبيق "المُنسق" بمجموعة من الميزات التي تسهّل عملية التصنيف للمستخدمين، ويشمل التطبيق مزايا متقدمة، مثل الاحتفاظ بسجل البحث، وقائمة المفضلة، وحفظ ومشاركة نتائج التصنيف، كما يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة للسلع والرموز المنسقة، مثل نسب الرسوم الجمركية، والقيود، والمحظورات، ومعرفة ما إذا كان الرمز المُنسق مشمولًا في أي اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، و يتوفر التطبيق عبر متجر التطبيقات (App Store)، و جوجل بلاي (Google Play Store)، وهواوي (Huawei AppGallery)، بالإضافة إلى منصته الإلكترونية عبر الرابطalmunasiq.dubaicustoms.gov.ae ، ما يضمن سهولة الاستخدام عبر مختلف الأجهزة.

ومن خلال إطلاق "المُنسّق"، تخطو جمارك دبي خطوة جديدة نحو تحقيق هدفها بأن تكون رائدة عالمياً في إدارة الجمارك. وتعزز هذه المبادرة كفاءة العمليات وتؤكد على مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار، ومع مبادراتها المستمرة، تواصل جمارك دبي تطوير مستقبل الخدمات الجمركية من خلال حلول تقنية تلبي احتياجات السوق العالمية المتطورة وتضع معايير جديدة للتميز والريادة في إنجاز العمليات التشغيلية.

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