دبي: تستعد دائـرة جمارك دبي للمشاركة في معرض "جيتكس جلوبال 2024 " والذي تقام فعالياته تحت شعار "تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي" في مركز دبــي التجاري العالمي خلال الفترة 14-18 أكتوبر الجاري، حيث ستعرض الدائرة أحدث مشاريعها المبتكرة والنقلة النوعية في خدماتها، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل العمليات التجارية مما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبــي الاقتصادية D33، و بالتالي يساهم في زيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ، كما ستتيح دائرة جمارك دبـي لزوار المعرض معايشة تجربة افتراضية لرحلة المتعامل لتخليص شحنات البضائع، والتعرف على أجهزتها الحديثة لتطوير التفتيش الجمركي بهدف حماية المجتمع من مخاطر المواد الممنوعة.

وقال راشد عبيد الشارد -مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبــي، رئيس فريق عمل معرض جيتكس2024: " يعد "جيتكس جلوبال "منصة تقنية عالمية للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أهم لغات العصر في التطبيقات الذكية، والتي يتوقع أن ينتظرها مستقبل واسع في العديد من القطاعات وذلك نحو توفير إمكانيات هائلة لبناء نظم أكثر ذكاءً تخدم تطور الخدمات، ونحرص نحن في جمارك دبي على المشاركة سنوياً في فعاليات المعرض لعرض تجربتنا الجمركية الرائدة ، و الحلول الرقمية التي تستهدف تسيير التجارة ودعم سلاسل الإمداد والتوريد ، وتحقيق سعادة العملاء من خلال أتمتة الإجراءات وخفض الكلفة وزيادة العائد على أعمالهم بما يرسخ مركز دبــي المحوري في التجارة ويعزز موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف راشد الشارد: يأتي توقيت جيتكس جلوبال 2024 مثالياً للإعلان عن المشاريع المتطورة الجديدة لجمارك دبي والتي تأكد تميز الخدمات الحكومية، والتي ترتقي بسهولة ممارسة الأعمال، حيث سنطلق من قلب المعرض مبادرة" الجمارك اللامركزية"، وأيضا مشروع "المنسق" المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سنصطحب الزوار في تجربة استثنائية للتعرف على الإجراءات الجمركية لإنجاز المعاملات والتي تستغرق دقائق معدودة عبر برامجنا الرقمية".

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