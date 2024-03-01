دبي: انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تحفيز الموظفين بالدائرة وتشجيعهم على تحصيل التعليم المستمر لاكتساب المهارات الجمركية واللوجستية في إطار أكاديمي معتمد، فقد أطلقت الدائرة برنامج بكالوريوس الجمارك والتجارة العالمية بنسخته الجديدة، بالتعاون مع جامعة دبي، وذلك تعزيزاً للتقدم في تطوير الكفاءات الجمركية للموظفين باستمرار وتحسين قدراتهم للارتقاء الدائم بمستوى العمل الجمركي، من اجل ترسيخ مكانة جمارك دبي في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ولدعم المنظومة الأمنية ودورها في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، مع مواصلة القيام بالدور الحيوي للدائرة في تيسير حركة التجارة المشروعة لتعزيز مركز دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية.

ويعد برنامج بكالوريوس الجمارك والتجارة العالمية خطوة تطويرية لبرنامج بكالوريوس سلسلة الامداد والجمارك، من خلال تحديث المواد الدراسية ليتضمن معايير بيكارد لمنظمة الجمارك العالمية (WCO)، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، والخطة الاستراتيجية الشاملة لجمارك دبي.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" نحرص في جمارك دبي على بناء وتعزيز القدرات العلمية والعملية للموظفين في مجال العمل الجمركي للوصول إلى الريادة العالمية، حيث تعد الجمارك أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لجهود القيادة الرشيدة فيما يتعلق بأمن المجتمع والحفاظ على استقراره، وتيسير حركة التجارة المشروعة، وهذا يتطلب كادراً مؤهلاً متخصصاً مطلعاً على كافة التطورات العالمية في هذا المجال، ولديه خبره واسعة في التطوير الجمركي يكتسبها من خلال التركيز على مواد تعليمية متخصصة في التجارة العالمية وإجراءات الجمارك والتحول الرقمي والابتكار وإدارة الأفراد."

وأكد سعادته على ضرورة تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي، وتطوير البيئة المثلى لتمكين الموظفين وتحسين قدرتهم على العمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أن برنامج البكالوريوس الجديد يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الموظفين وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات الجمركية، من خلال برامج اكاديمية متخصصة ومتطورة، دعماً للخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواكبة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بإعداد أجيال تمتلك مؤهلات مستقبلية واعدة.

وفي سياق متصل قال سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي "إن إطلاق برنامج البكالوريوس في الجمارك والتجارة العالمية، يمثل خطوة حاسمة نحو تنمية الجيل القادم من قادة الجمارك والتجارة العالمية، كما أن البرنامج يلبي الاحتياجات المتطورة في مجال التجارة العالمية والجمارك وفقاً للمعايير العالمية ورؤية الإمارات: "نحن الإمارات 2031"، ولذلك سنواصل مسار التطوير بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، حيث أن مناهجنا الغنية بالتحول الرقمي والابتكار وإدارة التغيير، تضع معياراً جديداً للتعليم وفي مجال الجمارك والتجارة العالمية، كما يُعد هذا البرنامج المنتسبين اليهِ لمسارات مهنية ديناميكية متغيرة ويدعم رؤية دبي لنظام تجاري وجمركي متقدم. "

وعن محتوى البرنامج أفاد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن البرنامج تم تصميمه بهدف دمج مجموعة واسعة من المناهج العملية التخصصية، مثل الاتفاقيات الدولية في التجارة، والإجراءات الجمركية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجمركي و أمن المنافذ والتفتيش، كما يزود هذا النهج الشامل للموظفين بفهم متكامل للعمليات التجارية بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة في الجمارك والتجارة العالمية.

وأشار الغفاري إلى تضمين البرنامج مواد جديدة تزود المنتسبين برؤى ثاقبة حول السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يُثري الفهم المعرفي لمنظور ومستقبل التجارة لدى المنتسبين، بالإضافة إلى مواد أساسية حول أساسيات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الرقمية في الأعمال، مع التركيز على الابتكار والتكيف مع التقنيات الجديدة في قطاعي الجمارك والتجارة. العالمية.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أنه تم التركيز على المنظور التجاري العالمي للجمارك الحديثة وتطوير القادة مما يدعم التركيز على المعايير العالمية وتطوير المهارات القيادية، وإعداد الكوادر الوطنية الحالية والمستقبلية لمناصب قيادية مستقبلية في الدائرة.

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