دبي : انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية للموظفين ومدراء الأقسام، وقادة الفرق، فقد انتظم (16) موظفاً في برنامج القيادات الجمركية الذي أطلقه قطاع الموارد البشرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة دبي، وهي الدفعة السابعة.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية: يأتي برنامج القيادات الجمركية ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي لإعداد كوادر وطنية مستقبلية قادرة على قيادة دفة العمل الجمركي لتحقيق استراتيجية الدائرة في الوصول إلى العالمية وان تكون مثال يُحتذى بها في العمل الجمركي، لاسيما وأن الدائرة تسخر كافة إمكاناتها لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وتمكينهم لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة، وذلك لتعزيز المؤسسة المعرفية للدائرة، للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتنفيذ المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية إلى أن الاستمرارية في تنفيذ البرنامج ينبثق من اهتمامنا بدعم وتطوير كافة الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية لاطلاعهم على مستجدات المستقبل، وتأهيلهم لقيادته بأفضل الممارسات في التدريب والتعلم المستمر ، وأضاف أن برنامج تطوير القيادات الجمركية يتواكب مع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026، حيث ترتكز محاور البرنامج على المزج بين التعلم العلمي والعملي من خلال ثلاث وحدات تدريبية وهي إدارة الجمارك المبتكرة، ورقمنة إدارة العمليات الجمركية، والقيادة الرشيقة، و كان لمركز تطوير القيادات الجمركية في قطاع الموارد البشرية دوراً أساسياً في دعم استمرارية البرنامج واستدامته.

ولفت إلى أن في نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادة تجاوز متطلبات البرنامج والتي ستكون معتمدة من معهد تشارترد للخدمات اللوجستية والنقل Cilt))، حيث سيتمكن الموظف المنتسب للبرنامج من اكتساب المعرفة في الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة، الفعالية والكفاءة في إدارة العمليات، استشراف ومعرفة اتجاهات الأسواق ، كيفية إدارة التغيير بطريقة استباقية ، الذكاء في استخدام المخاطر ، ادراك نقاط القوة القيادية للموظف وتطويرها ، تطبيق الآليات الجمركية الدولية .

وأضاف محمد الغفاري إلى أن البرنامج ركز على اللقاءات المباشرة مع الموظفين، حيث التوجيه الفردي لكل موظف والذي يعتمد على عدد من المحاور يتم العمل عليها لإحداث التطوير الذاتي للموظف مع تحديد أهدافه وتأهيله لمواجهة التحديات مع الانفتاح الذهني لكل ما هو جديد ومرتبط بالعمل الجمركي..

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