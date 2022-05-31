أحمد محبوب مصبح: الإمارات واحة عالمية للتجارة الآمنة

نوصي بأهمية التعاون المشترك لكشف الممارسات غير المشروعة

دبي : أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جهود دولة الإمارات لحماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أهم التجارب العالمية على هذا الصعيد، حيث حافظت الإمارات على موقع الصدارة بين الدول العربية وعلى مركزها المتقدم عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بالرغم من التحديات التي شهدها العالم نتيجة للتقلبات في الوضع الاقتصادي الدولي بفعل الاضطرابات السياسية والأزمات الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، مؤكداً أن جمارك دبي وفي ضوء رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية ، تضاعف الجهود لتظل دولة الإمارات واحة عالمية للتجارة الآمنة تحمي حقوق المستثمرين والتجار وترسخ موقعها الريادي كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية ومقصد رئيسي للاستثمارات القادمة من كافة انحاء العالم.

وأوصى سعادته خلال مشاركته بكلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقام افتراضياً تحت شعار "حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي" بأهمية الارتقاء بالتطور التكنولوجي في مكافحة الجرائم الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون المشترك محلياً وإقليمياً وعالمياً لكشف الممارسات غير المشروعة والتصدي للبضائع المقلدة لحماية الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال سعادته :" تقوم الدائرة بدورها الحيوي في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نظام جمركي متطور لتخليص الشحنات مبني على مبادئ وقواعد عمل إدارة المخاطر وكذلك من خلال تطوير وبناء قدرات الموظفين والضباط الجمركيين عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التثقيفية لهم بهدف تمكينهم من مكافحة واكتشاف البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وضبط البضائع المقلدة للعلامات التجارية لحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية حيث تدعم مشاريع الخمسين التي اطلقتها قيادتنا الحكيمة تحقيق هذه الأهداف وتعزز الإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في الخمسين سنة الماضية منذ تأسيسها.

وتواصل دائرة جمارك دبي تقدمها الدائم في مجال مكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها جمارك دبي في العام 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 15 مليون درهم، وفي الربع الأول من العام 2022 بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية 85 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 24 مليون درهم.

و نظمت الدائرة في العام الماضي 11 فعالية تثقيفية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات و8 فعاليات تثقيفية مجتمعية، كما تم تنظيم 10 ورش عمل للتوعية بطرق التعرف على البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية ليصل اجمالي عدد المبادرات التثقيفية إلى 29 مبادرة حضرها 2400 مشارك من مختلف فئات المجتمع، وفي الربع الأول من العام 2022 تم تنظيم 5 فعاليات توعوية حضرها 500 مشاركاً شملت المدارس والجامعات والمجتمع، كما نظمت الدائرة دورة العام الدراسي 2021 - 2022 لجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتشجيع الأجيال الجديدة على الابداع والابتكار، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ اطلاقها في العام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة.

ولتعزيز استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء قامت الدائرة بإعادة تدوير مليونين ومائة ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية في العام 2021، وتم في الربع الأول من العام 2022 إعادة تدوير نحو 254 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 27 علامة تجارية.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة المدير العام لجمارك دبي عن خالص تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشرطة دبي في إقامة هذا الحدث السنوي الهام، الذي يكتسب أهمية مضاعفة مع التقدم العالمي الذي نشهده على صعيد التصدي للجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

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