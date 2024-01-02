دبي : تأكيداً على جهودها في الارتقاء بسعادة المتعاملين، تواصل جمارك دبي حفلها الشهري لتكريم العملاء المتميزين في عدة فئات، وشهد حفل شهر ديسمبر 2023 تكريم عدد من الشركات بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باسمة رفيع مدير إدارة اسعاد العملاء "مكلف" ويونس إبراهيم مدير خدمة العملاء بالإدارة، وممثلي الشركات المكرمة.

وقال سعادة المدير العام لجمارك دبي:" نحتفي اليوم بعملائنا المميزين ضمن مبادرة التكريم الشهري التي أطلقتها جمارك دبي لتعزيز سعادة العملاء وتعميق العلاقات الثنائية معهم وذلك تقديراً لجهودهم في تحقيق خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021-2026، واعترافاً بمساهمتهم الفاعلة بالتعاون مع القطاع الحكومي في تنفيذ مستهدفات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية وجعل الإمارة مقصداً أكثر جاذبية للتجارة والاستثمار وتأسيس الأعمال".

وشمل التكريم شركات سي إس ايي إكسبرس للشحن، رينبو اسكاي كوريرس ، بروج برايفت ليمت، باربيا جولد آند جولز تريدينج ، ترانس ورلد لوجستيك ، سيلفر لاين جيت لصناعة وتعبئة الألبان ومنتجاتها .

ومن جانبها أكدت الشركات المكرمة عن سعادتها البالغة بمبادرة حفل التكريم الشهري مؤكدة أن جمارك دبي ومن خلال قنوات الاتصال المتعددة مع مجموعات العمل والتجارة نجحت في تقديم تسهيلات وإجراءات جمركية ذكية و رائدة عززت من أنشطة الشركات وقيمة العائد على تجارتها.

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