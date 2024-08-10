انطلاقاً من حرص دائـرة جمارك دبي على تلبية احتياجات ومتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهادفة إلى تعزيز مبادئ السلامة المهنية، فقد نفذت إدارة الشؤون الإدارية متمثلــة بفريق الصحة والسلامة والبيئة وبالتعاون مع قطاع التفتيش الجمركي والشركاء الداخليين والخارجيين، بتنفيذ مشروع التقييم الاشعاعي لكافة أجهزة مسح الحاويات بالمراكز الجمركية والبالغ عددها 10 أجهـزة، والتي تهدف للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لموظفـي الدائرة وبالأخص العاملين بقطاع التفتيش الجمركي.

حيث تعد نتائج تقييم الأجهزة وآلية إدارتها من المتطلبات الرئيسية التي ستساهم في حصول دائرة جمارك دبــي على ترخيص دائم لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

حيث أفاد السيد إبراهيم ناصر بو حامر - مدير إدارة الشؤون الإدارية في دائرة جمارك دبـي : " تعد عملية التقييم الاشعاعي لأجهزة مسح الحاويات بالمراكز الجمركية والتي نفذتها إدارة الشؤون الإدارية بالتعاون مع قطاع التفتيش الجمركي خطوة توضح مدى التزام الدائرة بمتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وحرص القيادة على صحة وسلامة الموظفين العاملين بقطاع التفتيش الجمركـي، مما يدعم جهودنا الدائمة للاهتمام بالموظفين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الأداء والحد من المخاطر التي تعيق تنفيذ مهامهم بكفاءة ، وذلك من خلال التدقيق الدوري على الإجراءات الوقائية، و تقييم حالة الأجهزة الاشعاعية والتي ستساهم في تلبية متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ، كما يؤهلنا نحو تعزيز مستوى التعاون مع الهيئة، فنكون بذلك من الجهات الرائدة والمساهمة في عملية رفع مستوى الوعي في إدارة الأجهزة ذات الطابع الاشعاعي حرصاً منا على صحة وسلامة العاملين بهذا القطاع.

تعمل إدارة الشؤون الإدارية بالتعاون مع كافة الشركاء الداخليين والخارجيين على تطوير وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية التي تضمن استمرار التقدم في أداء مهمتنا الحيوية بحماية المجتمع وتيسير التجارة وتسهيل السياحة دعماً لتطور دبـــي ونموها الاقتصادي المستدام.

وأعرب مدير إدارة الشؤون الإدارية السيد/ إبراهيم ناصر بو حــامــر بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجميع العاملين بقطاع التفتيش الجمركي بالمراكز الجمركية على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر والإيجابي في إنجاح عملية التقييم.

-انتهى-

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