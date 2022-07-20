عرضت تجربتها المتقدمة في تطوير الرصد والتفتيش الجمركي

دبي : استقبل سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في ميناء جبل علي وفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية حيث شارك في اللقاء سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ بالإنابة وسعادة أحمد بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة وسعادة عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا وسعادة عمر علي سالم العديدي الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وترأس وفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية سعادة العميد ناصر بن سالم الحوسني مدير عام الاتصالات وضم الوفد سعادة العميد سعيد بن خميس الغيثي المدير العام للجمارك العمانية والعقيد خميس بن سالم الحجري والمقدم عبدالله بن محمد الشبلي والرائد خالد بن ناصر العبري، كما حضر من جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي وراشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية وعادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، حيث تهدف هذه الزيارة الى الاطلاع على التقنيات المستخدمة في جمارك دبي بمجال إدارة المخاطر والتفتيش الجمركي.

ورحب سعادة أحمد محبوب مصبح بوفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية معرباً عن حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع سلطنة عمان في تطوير العمل الجمركي انطلاقاً من عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان.

وقال سعادته: "يسرنا أن نلتقي بالأشقاء من شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية لتبادل الخبرات والتعريف بما حققته جمارك دبي من إنجازات في تطوير التفتيش الجمركي بميناء جبل علي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، فقد طورنا منظومة شاملة للرصد والمعاينة والتفتيش تتكامل فيها جهود ضباط

التفتيش الجمركي في الدائرة والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها في عمليات المعاينة والتفتيش للوصول الى أفضل النتائج على صعيد حماية المجتمع وتيسر التجارة ودعم السياحة لدعم التطور الاقتصادي في دولة الامارات، من خلال ما يتميز به ضباط التفتيش الجمركي لدينا من كفاءة عالية في انجاز عملهم نرتقي بمستواها على الدوام من خلال توفير أفضل الدورات التدريبية لهم في مجال الرصد والتفتيش الجمركي".

وأضاف: "يعد نظام محرك المخاطر الذكي الذي تم تطويره داخلياً بجهود الموارد البشرية في الدائرة من أفضل الأنظمة الجمركية العالمية لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً وتحديد مستوى المخاطرة فيها، لتتم متابعتها من قبل ضباط التفتيش الجمركي باستخدام أجهزة المسح المتقدمة بالأشعة في النظام المتطور الذكي لفحص الحاويات حيث يصل عدد أجهزة فحص الحاويات بميناء جبل علي والذي يُعد أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، إلى ستة أجهزة والتي تصل قدرتها الاستيعابية إلى فحص 900 حاوية في الساعة الواحدة، وتمتاز عمليات التفتيش للشحنات المستهدفة بالدقة العالية القادرة على الوصول الى المواد الممنوعة ومنع محاولة تهريبها الى الدولة عبر المنافذ الحدودية في امارة دبي، حيث يساهم نظام محرك المخاطر في حصول جمارك دبي على أفضل المراكز في مؤشر سعادة العملاء والتي وصلت إلى نسبة 98%".

هذا وقد تم في الزيارة استعراض خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021-2026 التي ترتكز على مبادئ رئيسية تتبناها جمارك دبي وهي الابتكار والرشاقة والرقمية والغير تقليدية وذات رؤية مستقبلية، كما تم استعراض نموذج العمل التشغيلي لجمارك دبي الذي يرتكز على ثلاثة مستويات هي مستوى الالتزام ومستوى تسهيل التجارة ومستوى إدارة المخاطر.

وأعرب رئيس الوفد العماني سعادة العميد ناصر بن سالم الحوسني عن التقدير الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير منظومة الرصد والفحص والتفتيش الجمركي، مؤكداً حرص شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية على التعاون والتنسيق مع اجمارك دبي لتعزيز تطور العمل الجمركي في البلدين الشقيقين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة

وقدم عادل السويدي عرضاً توضيحياً لكيفية عمل منظومة الرصد والتفتيش الجمركي التي طورتها جمارك دبي والتكامل في مراحل عمل المنظومة باستخدام التقنيات الحديثة ووحدة الكلاب الجمركية والمختبر المتنقل لإنجاز مهمات التفتيش وتحقيق أفضل النتائج، هذا بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والتي من ضمنها مبادرة سياج التي يتم من خلالها استخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرة بدون طيار والسيارات المجهزة والصديقة للبيئة وأنظمة المراقبة والوحدات الخاصة، كما تم استعراض برامج تمكين ضباط الجمارك من خلال التدريب النظري والعملي ومن ثم قياس الأثر العائد من التدريب حيث تغطي برامج التدريب مجالات التفتيش والاستخبارات، الاتصال والتواصل، التدريب بتقنية الواقع الافتراضي، أجهزة الفحص بالأشعة السينية بالإضافة إلى مجال التعرفة والتجارة.

وفي ختام الزيارة قام الوفد العماني الزائر بزيارة ميدانية لساحات ومراكز التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي اطلع خلالها على سير عمليات المعاينة والفحص والتفتيش والتقنيات المتطورة التي تستخدمها جمارك دبي في انجاز هذه العمليات بالتنسيق والتعاون مع موانئ دبي العالمية وعلى مدار الساعة.

#بياناتحكومية

- انتهى -