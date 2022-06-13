دبي : حصلت جمارك دبي على اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي من المنظمة الأمريكية Great Place to Work بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة المعتمد عالمياً من خلال تقييم تجربة العمل للموظفين في جمارك دبي، وقد أفرزت نتائج الاستبانة عن تصنيف الدائرة ضمن أفضل بيئات العمل على مستوى الإمارات من أصل 20 جهة حكومية وخاصة، ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، وذلك تقديراً لجهودها في تقديم تجربة عمل مثالية وفقاً لأفضل الممارسات، لتصبح الدائرة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالمياً، وهذا يُعد انجازاً يُضاف إلى سجل انجازاتها.

وتعد جمارك دبي أول جهة جمركية عالمياً تم اعتمادها كمكان مُفضل للعمل، بعد تقييم الخبراء في Great Place to Work، إذ حصلت الدائرة على الشهادة للمرة الأولى في يناير الماضي عن عام 2021، بناء على تقييم بيئة العمل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدائرة من خلال

الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "حصولنا على هذا الاعتماد الدولي المرموق للعام الثاني على التوالي يدعونا للفخر والاعتزاز بما نقوم به، الامر الذي ينسجم مع الجهود التي نبذلها في الدائرة سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تطوير بيئات العمل وجعلها جاذبة للموظف والارتقاء بالمورد البشري وتوفير كل سبل الراحة والسعادة له."

وأكد سعادته على أن جمارك دبي باتت من الجهات الداعمة للتمّيز والريادة وأصبحت مرجعاً هاماً لكثير من الجهات محلياً وعالمياً لنكون سفراء لدولتنا فكراً وعملا ً، لنواصل مسيرة الإنجازات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة ووصولها لرقم واحد في جميع المجالات.

ودعا سعادة مدير عام جمارك دبي الموظفين للاستمرار في الحفاظ على نهج التميز ودعم بيئة العمل المثالية للدائرة، لتعزيز مستويات الثقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

واختتم حديثة بتقديم الشكر لموظفي جمارك دبي على إخلاصهم وتفانيهم في أداء الإعمال المناطين به، مشيراً سعادته إلى أن هذا التصنيف جاء نتيجة حرصهم الدائم على الإنجاز والنجاح التي بدروه يساهم في دعم رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

ومن جانبه أفاد إبراهيم المغربل مدير عام غريت بليس تو ورك Great Place to) Work (في الشرق الأوسط بأن جمارك دبي هي أول جهة جمركية في العالم يتم اعتمادها كمكان رائع للعمل، إذ شرعت الدائرة في رحلتها إحداث تغييرات في ثقافة العمل، الامر الذي انعكس على تجربة موظفيهم في السعي إلى تحقيق التميز في عملهم. مشيراً إلى أن بعض الجهات اتجهت إلى إنهاء رحلتها بمجرد حصولها على شهادة الاعتماد، أما جمارك دبي فقد حرصت على بذل المزيد من الجهد فور حصولها شهادة الاعتماد، واستمرت الدائرة في رحلة تميزها.

وأضاف فقد استطاعت جمارك دبي بُناء علاقة وطيدة مع موظفيها جعلتهم يشعرون بالفخر بالعمل الذي يقومون به مع التأكيد على أن رد الجميل للمجتمع يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من بيئة العمل الرائعة في جمارك دبي.

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