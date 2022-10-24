دبي : انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز تعاونها مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عقدت الدائرة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وبمشاركة قسم العلاقات الخارجية من إدارة الاتصال المؤسسي اجتماعاً تنسيقياً افتراضياً عبر المنصات الذكية مع مسؤولين من السفارة الامريكية في الدولة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة التقليد والقرصنة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جمارك دبي على التواصل الدائم مع الشركاء في الهيئات الدبلوماسية والتجارية الاجنبية والعمل على تعزيز التعاون المشترك معهم، حيث شارك في الاجتماع من جمارك دبي مريم المهيري مدير قسم العلاقات الخارجية وخلود الحوسني ضابط قسم التوعية والتثقيف، ومن الجانب الامريكي بروس إلسورث ضابط الملحق الرقمي والعديد من الشركات التابعة للملحق التجاري في السفارة والتي تتطلع الى التوسع بالتجارة في أسواق دبي.

وتبادل المشاركون من الطرفين في الاجتماع البحث في عدد من المواضيع المشتركة وتوصلا الى ضرورة التعاون لنشر جهود جمارك دبي والتعريف عنها في مجال مكافحة البضائع المقلدة بما في ذلك مبادرة التدوير الافتراضي لهذه البضائع وتم كذلك التأكيد على اهمية تنوع المبادرات المستقبلية في هذا المجال.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: "يشمل التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية التنسيق مع الشركات التي تتبع الملحق التجاري في هذه الهيئات في مجال مكافحة البضائع المقلدة وبما يضمن المحافظة على حقوق الشركات وحماية علاماتها التجارية، وتعد الهيئات الدبلوماسية الامريكية من أبرز الهيئات الدبلوماسية التي يتم التنسيق معها في هذا المجال، علماً بأن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها الدائرة في العام 2021 بلغ نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 14.8 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 2.112 مليون قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية".

وأضاف: "ندعم من خلال لقاءاتنا المتواصلة مع الهيئات الدبلوماسية جهودنا للتوعية والتثقيف في مجال حماية الحقوق الملكية الفكرية حيث تشارك الشركات الامريكية صاحبة العلامات التجارية في ورش العمل التي ننظمها باستمرار لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بطرق التعرف على البضائع المقلدة والتصدي لها عبر منع دخولها الى الدولة لحماية المجتمع من أضرارها وأخطارها الاقتصادية والصحية والبيئية".

وأعرب بروس إلسورث عن تقديره لجهود جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مؤكداً حرص الهيئات الدبلوماسية الامريكية على التهاون الدائم مع الدائرة في هذا المجال، تم خلال الاجتماع تكريم كلاً من مريم المهيري مدير قسم العلاقات الخارجية وخلود الحوسني ضابط قسم التوعية والتثقيف من قِبل الجانب الامريكي تقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر لتطوير التعاون بين الطرفين.

#بياناتحكومية

- انتهى -