دبي: بحث سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال استقبال وفد من سلطة الجمارك البريطانية، سبل تعزيز أوجه التعاون الجمركي المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي وحماية المنافذ وكشف الجرائم العابرة للحدود، ضم الوفد الزائر بوب ماثيسون، رئيس شبكة الاتصال الدولية في سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في المملكة المتحدة ، توماس ستابلتون، المدير الإقليمي لمكتب ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي ، جوناثون هوثرون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي ، وإيان واتسون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وجاري مكفيل، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في السفارة البريطانية في دبي.

وتم خلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهتين للتصدي للمخاطر المختلفة للعصابات المنظمة ما يؤثر إيجابا على الأنظمة الجمركية وحماية التجارة المشروعة، وعبر ماثيسون عن سروره لتبني كلاً من جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية لأفضل الممارسات وتعزيزهما للوعي حول المخاطر المختلفة التي تؤثر على التجارة العالمية.

وأشاد أعضاء الوفد بما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي طوال السنوات الماضية نتيجة تطويرها أنظمة رقمية متطورة، وصقل مهارات مفتشيها ما عزز من الارتقاء بقدراتها في إحكام الرقابة على الشحنات وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، ومساهمتها في احباط تهريب شحنات البضائع المقلدة عبر الحدود، بالإضافة إلى تسريع العمليات التجارية ، مشيرين أن توطيد العلاقات مع دائرة جمارك دبي يدعم بشكل إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين ، و تعزيز التعاون الأمني في كشف الشحنات المشتبه بها.

من جانبه رحب سعادة المدير العام لجمارك دبي بالوفد الزائر مشدداً على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين و توسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري و الأمني في قطاع التفتيش الجمركي حيث عقدت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة " حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود "، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال ، ومكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التجارة غير المشروعة.

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