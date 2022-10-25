107 شركة منضمة للبرنامج في الإمارات

دبي : عقدت جمارك دبي اجتماعاً مع إدارة سلامة الأغذية في بلدية دبي لبحث تعزيز امتيازات الشركات المعتمدة لدى برنامج المشغل الاقتصادي، وذلك ضمن جهود جمارك دبي لتعزيز الأمن الغذائي بالعمل على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأغذية، وتقديم تسهيلات استثنائية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في البرنامج العالمي.

وقالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية، مدير فريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي:" تحرص جمارك دبي على كل ما من شأنه التسهيل على الشركات والتجار لتحقيق رؤية دبي بالوصول بقيمة تجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات القادمة، وتأتي اجتماعات فريق المشغل الاقتصادي في الدائرة مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص لتعزيز دور البرنامج والشركات المنضمة إلية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير امتيازات خاصة بالمشغلين الاقتصاديين مشيرة إلى أن مناقشات تعزيز دور برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حاضرة في مبادرات جمارك دبي مثل اجتماعات المجلس الاستشاري ومبادرة ارتباط مع الوفود والهيئات الدبلوماسية.

وأضافت:" تناول الاجتماع مع بلدية دبي إجراءات وآلية الاعتماد وأهداف البرنامج حيث يعد المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، ويعمل تطبيق البرنامج -

وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات-على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ويبلغ عدد الشركات المنضمة للبرنامج 107 شركة على مستوى الإمارات، ومن جانبه استعرض وفد بلدية دبي الممارسات المتبعة في مجال سلامة الأغذية".

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