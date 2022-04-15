الحلقة ستجمع المختصين من الجهتين لطرح الأفكار المتعلقة بدور التكنولوجيا وأثرها على التجارة في إمارة أبوظبي .

أبو ظبي: تقوم جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركة “ويب فونتين”، والتي تعتبر أحد الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بتنظيم “حلقة نقاشية” تجمع مختصين من كلا الطرفين لتبادل المعرفة والآراء التي من شأنها أن تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في مستقبل العمل الجمركي وفرص التطوير لجميع الأطراف المعنية.

ستعقد الحلقة بتاريخ 8 مارس 2022 وستضم خبراء ومختصين من كلا الطرفين.

وعلى هامش الجلسة قال سعادة السيد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي “ان جمارك أبو ظبي تستخدم أحدث أنظمة الكشف والفحص التي تدعم تطوير عملها وإدارة عمليات التفتيش الجمركي وانجاز المعاملات بسرعة ودقة. تعتبر هذه الحلقة النقاشية فرصة مهمة لاكتشاف سبل توظيف التكنولوجيا في تحسين الإمكانيات والعمل الجمركي المطبق حاليًا في جمارك أبوظبي وصولًا للريادة بمفهوم “الجمارك الخفية” الذي يهدف إلى تقديم مستوى عالي من الخدمات الجمركية للمتعاملين.

وأضاف أليون سيس، الرئيس التنفيذي لشركة “ويب فونتين”: ان شركة “ويب فونتين” تتشرف بعقد “الحلقة النقاشية” بالتعاون مع جمارك أبوظبي، حيث إنها ستساعد جميع الأطراف على تبادل الأفكار فيما يخص دعم مستقبل التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل الجمركي.

الجدير بالذكر أن شركة “ويب فونتين” هي شركة رائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية التي من شأنها توظيف تكنولوجيا متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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