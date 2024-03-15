الجبيل للاستثمار توقع اتفاقية مع حضانة "ردوود" التابعة لمجموعة "كيدز فيرست" التعليمية لإطلاق مركز ردوود الجبيل للتعليم المبكر.

يقدم المركز مناهج دراسية تمزج بين أساليب التعليم المتقدمة والتجارب الهادفة، لتوفير تجربة تعليمية شاملة تتكيف مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

يعزز هذا المركز من جودة الحياة في مجتمع جزيرة الجبيل، خاصة مع افتتاح أول مركز معتمد لبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية في الدولة .

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة كيدز فيرست، الرائدة في مجال التعليم المبكر، لإطلاق مركز ردوود الجبيل للتعليم المبكر في أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدماته التعليمية المميزة للطلاب من عُمر 6 أشهر إلى 6 سنوات. ومن المقرر أن يبدأ المركز باستقبال الطلاب خلال الربع الأول من عام 2025.

وقّع الاتفاقية كل من منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وكميل النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كيدز فيرست، بالنيابة عن مركز ردوود للتعليم المبكر، وذلك في مكتب إدارة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار في أبوظبي بتاريخ 13 مارس من العام الحالي. وحضر مراسم التوقيع المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار.

وباعتباره مركزاً يهتم بالحفاظ على البيئة، سيسعى المركز لتعزيز ارتباط الطلاب بالبيئة الطبيعية المحلية، وسيوفر للأطفال في جزيرة الجبيل والمجتمعات المحيطة بها تجربة تعليمية غنية وملهمة، وذلك من خلال أساليب التعليم المتقدمة والشاملة والتجارب الهادفة، ما يرسخ مكانة جزيرة الجبيل كوجهة سكنية فاخرة تقدم أسلوب حياة استثنائي ومتكامل.

يسعى مركز "ردوود للتعليم المبكر" إلى إعادة تعريف المفاهيم التقليدية المتعلقة بالطفولة والتعليم والرعاية، والارتقاء بها لتمكين الأطفال وتجهيزهم لمتطلبات العالم التي تتغير باستمرار. ويعتمد المركز منهاجاً مخصصاً لمراحل التأسيس في السنوات المبكرة، وقد حصل المركز مؤخراً على اعتماد برنامج البكالوريا الدولية في سنوات التعليم الابتدائية في دبي. ومن خلال المزج بين أفضل الممارسات المتبعة ضمن مناهج مونتيسوري، وريجيو إميليا، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والفنون، والفضول والاستكشاف، والألعاب والأنشطة المتنوعة، فإن المهارات العملية التي يكتسبها الأطفال هي أهم ما يميز الأسلوب الذي يتبعه المركز.

كما يقدم المركز تجربة تعليمية شاملة، يتم تطويرها من خلال الموازنة بين المواد الأكاديمية التقليدية والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وبعد دراسة احتياجات واهتمامات وقدرات كل طفل وأساليب التعلم الفريدة له.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع مجموعة كيدز فيرست، إحدى أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، لإطلاق أول مركز ردوود للتعليم المبكر في أبوظبي، وتحديداً في جزيرة الجبيل، حيث سيُتيح المركز فرصة الحصول على تجربة تعليمية عالمية المستوى والجودة للأطفال في مجتمع تتكامل فيه الخدمات لتوفر للسكان تجربة عيش فريدة من نوعها".

وبدوره، قال كميل النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كيدز فيرست: "نرحب بهذا التعاون لافتتاح مركز ردوود للتعليم المبكر في جزيرة الجبيل بأبوظبي. ويعد النموذج التعليمي الفريد للمركز، الذي يجمع ما بين المرافق المتقدمة وبيئة التعلم المتخصصة وفريق العمل ذو الخبرات الواسعة، ثمرة سنوات عديدة من الدراسات والبحوث الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في قطاع التعليم في السنوات المبكرة. وقد شهدنا القيمة التي جلبها هذا المركز للعائلات، ونحن حريصون على تشجيع سكان أبوظبي لتمكين وتجهيز أطفالهم للمستقبل - كما ينص شعارنا".

تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 15 مليار درهم إماراتي، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة ليد للتطوير العقاري مسؤولية تنفيذه وإداراته، ويشمل ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

ويتميز المشروع بموقعه وسط الجمال الطبيعي الأخّاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، وعند انتهائه سيوفر لجميع المقيمين فيه وسائل الراحة والرفاهية، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.

حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، البالغة قيمته 15 مليار درهم إماراتي، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

ويتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد سكان جزيرة الجبيل لأكثر من 10,000 ساكن عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

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