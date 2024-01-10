أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع كلية العلوم الصحية بجامعة العلوم الماليزية (USM)، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في ماليزيا في مجال البحوث والدراسات، وذلك في إطار الجهود الدائمة لجامعة أبوظبي لتزويد طلبتها بتجارب أكاديمية رفيعة المستوى، وتعزيز مجالات البحث العلمي ورفد برامجها التعليمية بالتدريب اللازم في مجال العلوم الصحية.

تنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال تسهيل تبادل الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بأساليب التدريس والتعلم عالي الجودة عبر تبادل المعارف ونقل والخبرات. وسيعمل الطرفان على توفير المزيد من الفرص لإطلاق منشورات وبرامج أكاديمية وبحثية مشتركة. كما ستتعاون جامعة أبوظبي مع جامعة العلوم الماليزية لتنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية وتسهيل تبادل الإصدارات والمنشورات لصقل مهارات الطلبة وتعزيز فرص توظيفهم.

وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي حرص جامعة أبوظبي على التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة العلوم الماليزية، وقال: "نعمل دائماً مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تجارب التعلم المتبادل الرائدة، والتي تعمل على إعداد طلبتنا لسوق العمل المتطور باستمرار. وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لالتزامنا الثابت بتوفير فرص قيّمة ومبتكرة لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس في مجال العلوم الصحية، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح والتفوق في حياتهم المهنية المستقبلية. وسنمضي قدماً معاً لتحقيق إنجازات مهمة في مجال البحث العلمي والتميز الأكاديمي."

من جانبه، قال البروفيسور داتو سيري / عبد الرحمن محمد، نائب رئيس جامعة العلوم الماليزية: "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة أبوظبي، والمعروفة بتميزها الأكاديمي عالمياً، التزامنا بالارتقاء بالتعليم وتعزيز البرامج البحثية في مجال العلوم الصحية، وذلك تماشياً مع هدفنا الرئيس في إثراء تجارب التعلم للطلبة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون البناء، الذي يؤكد على التنوع والشمول، سيسهم في توسيع آفاقنا البحثية ويعزز التطوير المهني لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس، وسيقودنا معاً لتحقيق إنجازات بارزة في مجالات البحث والتطور الأكاديمي."

تأسست كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي في العام 2018، بهدف تجسيد رسالة الجامعة والبناء عليها لتكون صرحاً أكاديمياً وبحثياً رائداً للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتسعى الكلية لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على المهنيين الطبيين المؤهلين داخل دولة الإمارات، وتعمل على دعم الجهود الرامية لجعل البلاد مركزاً إقليمياً بارزاً للأبحاث الطبية.

تحظى جامعة العلوم الماليزية، المؤسسة البحثية الرائدة في ماليزيا، بمكانة أكاديمية بارزة، حيث تبوأت المرتبة 143 في تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2023. وتُعد "كلية الاتصالات" المرموقة في الجامعة، والتي تأسست قبل50 عاماً، الأبرز في القارة الآسيوية في مجال دراسة الإعلام والاتصال.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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سارة فراح

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