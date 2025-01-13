عجمان: نظّمت جامعة عجمان حفل التكريم السنوي في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة، احتفاءً بإنجازات طلبتها المتميزين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وشركائها الاستراتيجيين. وجاء الحفل ليجسد قيم التميز والابتكار والتعاون، ويؤكد مكانة جامعة عجمان كصرح أكاديمي مرموق في دولة الإمارات والمنطقة العربية، ودورها الريادي في إعداد قادة المستقبل.

وأكّد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، في كلمته خلال الحفل: "إن حفل تكريم المتميزين السنوي في جامعة عجمان يُجسد التزام الجامعة بالابتكار في التعليم العالي. فمن خلال تبني منهجيات تعليمية وبحثية مبتكرة، وتعزيز التعاون مع القطاعات الصناعية، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، تواصل الجامعة تحقيق إنجازات نوعية تسهم في دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة."

وقام الدكتور كريم الصغير، بمشاركة الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة، بتكريم أكثر من 750 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والبرامج، بمنحهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، تقديرًا لأدائهم الأكاديمي المتميز وإبداعهم وابتكاراتهم التي ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

كما كرّمت الجامعة 17 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، الذين تم تصنيفهم ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية الرائدة. وحصل الأستاذ الدكتور ساي بودو على جائزة الباحث الأعلى اقتباسًا في الأبحاث العلمية في مجال علم الأدوية والسموم، بحسب تصنيف شركة كلاريفيت العالمية. كما شملت الجوائز فئات متعددة أبرزها: التميز في التدريس، والبحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتميز في التدريس، والتميز الإداري، والتميز الوظيفي، والتميز في خدمات الدعم، بالإضافة إلى التميز في مشاركة الخريجين.

وشهد الحفل أيضًا تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم أثر بارز في دعم مسيرة الجامعة، حيث حصلت "آفاق للتمويل الإسلامي" على جائزة أفضل شريك استراتيجي في القطاع المؤسسي، ونالت دائرة المالية في حكومة عجمان جائزة أفضل جهة توظيف في القطاع الحكومي، بينما حصدت شركة "تفاصيل" جائزة أفضل جهة توظيف في القطاع الخاص. كما تم تكريم مجموعة عبد الواحد الرستماني بجائزة التأثير المجتمعي تقديرًا لإسهاماتها المجتمعية المتميزة.

ونال السيد راشد حمد الحمّار، المدير العام لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، جائزة أفضل شريك استراتيجي فردي، تكريمًا لعطائه وإسهاماته الفاعلة في دعم الجامعة.

وتؤكد هذه الجوائز حرص جامعة عجمان على ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في التميز الأكاديمي والبحث العلمي والانفتاح الدولي، واستمرارها في أداء دورها كمركز عالمي لاحتضان المواهب وتأهيل الكفاءات لسوق العمل والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

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