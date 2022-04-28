عمان - شاركت جامعة طلال أبوغزاله الدولية في الدورة الخامسة لمؤتمر الحوكمة والتنمية المستدامة 2022، الذي عقد رقميا بمشاركة العديد من كبرى الجامعات الدولية، الذي نظمته جامعة بندر لامبوغ الإندونيسية (UBL).

وشارك في المؤتمر، الذي عقد رقميا للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، جامعةUniversity of Peloponnese وجامعة Humboldt international University وعدد من الجامعات الدولية، بالإضافة إلى ما يقارب 500 طالب وطالبة من الجامعات المشاركة، ومن جامعات أخرى من حول العالم.

وقد شاركت المدير التنفيذي للبرامج التعليمية الدولية في الجامعة الدكتورة مشيرة عنيزات ممثلة عن جامعة طلال أبوغزاله الدولية، حيث أكدت خلال ورقة بحثية حول الحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية الاستدامة في مجال الإدارة، بما في ذلك تحسين القدرة التنافسية والمسؤولية والثقة المجتمعية.

وعرضت الدكتور عنيزات موجزا لأهم التحديات والفرص في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وصف نماذج مختلفة للإدارة المستدامة لتحديد عناصرها وأوجه التشابه بينها، ودعت إلى توسيع نطاق التطوير النظري من أجل تحقيق أفضل الممارسات في إدارة الشركات وضمان الاستدامة.

يشار إلى أن مشاركة جامعة طلال أبوغزاله الدولية في المؤتمر هي المشاركة العربية الوحيدة في دورته الخامسة.

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