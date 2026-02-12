دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع البروفيسورة لورا مازا، في خطوة مهمة تعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وترسيخ التبادل الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا.

ويعكس حفل توقيع مذكرة التفاهم حرص جامعة دبي على توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية العالمية، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات التعليم والابتكار والدبلوماسية. وترتبط لورا مازا بجامعة دبي من خلال مشاركتها الفاعلة في البرامج الأكاديمية المشتركة والمبادرات الاستراتيجية، ولا سيما عبر Federformazione التي تشغل منصب رئيسها. كما تشمل اتفاقية Federformazione شراكة مع الجامعة البابوية الأنطونيانية.

وقالت لورا مازا، رئيسة Federformazione:“تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة نوعية نحو بناء جسور أكاديمية طويلة الأمد بين إيطاليا ودولة الإمارات. فالتعليم اليوم يجب أن يتجاوز الحدود الجغرافية، وأن يعزز الحوار والابتكار والقيم المشتركة. ومن خلال هذا التعاون مع جامعة دبي، نسعى إلى خلق فرص تمكّن الطلبة والمؤسسات على حد سواء، وتعزز التبادل الثقافي والفكري بين بلدينا.”

من جانبه، قال الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي:“تلتزم جامعة دبي بإقامة شراكات دولية تعزز التميز الأكاديمي والانخراط العالمي. وتعكس هذه المذكرة رؤيتنا للتعاون مع قيادات ومؤسسات أكاديمية مرموقة تشاركنا التركيز على الابتكار والدبلوماسية والتعليم المستقبلي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل ملموس في تبادل المعرفة وتعزيز الروابط التعليمية المتينة بين دولة الإمارات وإيطاليا.”

وقد تم تنسيق هذا التحالف الاستراتيجي من قبل أوريلا تشوكو نيابةً عن مجموعة Artissima، حيث لعبت دوراً محورياً في جمع المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية. وبفضل خبرتها العابرة للحدود وانخراطها المستمر في مجالات التعليم الدولي وبناء الشراكات المؤسسية، أسهمت تشوكو في تهيئة الحوار والتوافق الذي أفضى إلى التوقيع الناجح لمذكرة التفاهم، مؤكدةً أهمية التكامل بين التعليم والبحث والدبلوماسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التبادل الأكاديمي، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج التعليم التنفيذي، وإنشاء منصات لتبادل المعرفة تدعم التعلم القائم على الابتكار. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الأكاديمية وصناع السياسات وقادة القطاع الخاص، بما يعزز دور التعليم كركيزة أساسية للتنمية الدولية المستدامة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع رؤية جامعة دبي لتكون مركزاً للتميز الأكاديمي والانفتاح العالمي، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في ربط النظم التعليمية وتعزيز التفاهم الثقافي. وسيوفر هذا التعاون فرصاً أوسع للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين للمشاركة في برامج ومبادرات أكاديمية ومهنية مشتركة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وتشغل البروفيسورة لورا مازا منصب رئيسة Federformazione، وهي عضو في مجلس إدارة CUIRIF، المركز الدولي للأبحاث التابع لجامعة E-Campus والجامعة البابوية الأنطونيانية. كما تعمل أستاذة في أخلاقيات التحول الرقمي، وتشغل منصب المدير العام لأحد الأقسام الجامعية، وتقود قسم البحوث في التعليم والابتكار والدبلوماسية.

ويمتد دورها الأكاديمي والمؤسسي ليشمل سياسات التعليم والابتكار الأخلاقي والتعاون الدولي، ما يجعلها من الشخصيات البارزة في تعزيز الحوار المنهجي بين الجامعات ومراكز البحث والمنظومات التعليمية العالمية. وتواصل من خلال عملها دعم العلاقات الأكاديمية والثقافية بين إيطاليا ودولة الإمارات، بما يخدم الأهداف المشتركة في تطوير التعليم العالي وبناء القيادات وتعزيز التعاون المؤسسي.

ويعكس هذا الاتفاق التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الأكاديمي الهادف الذي يتجاوز الحدود، ويسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمستقبل ومؤسسات تعليمية مترابطة عالمياً. وقد أعرب الطرفان عن ثقتهما في أن تشكل مذكرة التفاهم أساساً متيناً لتعاون طويل الأمد يحقق أثراً ملموساً في مجالات التعليم والبحث والتبادل الثقافي.

واختُتم حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وإيطاليا، بتأكيد مشترك على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالتميز الأكاديمي وتعزيز الشراكة التعليمية المتنامية بين البلدين.

-انتهى-

#بياناتحكومية