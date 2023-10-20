خلال فعاليات منتدى على هامش معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023

دبي : استضاف معرض ومؤتمر "إيكسبند نورث ستار" على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023 بدبي ، منتدى "جيا هوب" في دورته الخامسة الذي يتبنى عددا من المبادرات والبرامج التي تدعم مخرجات المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتحقيق رؤى الحكومات العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف الإستدامة ، الذي تنظمة المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال "جيا" وذلك بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي .

انعقدت الجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس المنتدى تحت عنوان "تأثير الابتكار: دور التكنولوجيا في قيادة النمو الاقتصادي في العالم العربي" ، بحضور الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمر المداح ، نائب الوزير لشؤون الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية .

وقد ناقشت الجلسة سبل مساهمة التكنولوجيا الحديثة في تحقيق النمو الاقتصادي في العالم العربي ، وذلك من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة للحياة بشكل عام ، لاسيما وأن التكنولوجيا باتت تلعب دوراً محورياً في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والإعلام الرقمي والمدن الذكية ، كما تناولت الجلسة ، المعوقات التي قد تواجه أطراف المنظومة خلال مسيرة إعتماد التقنيات لتحسين جودة الحياة مثل الافتقار إلى البنية التحتية، وفجوة المهارات، والحواجز التنظيمية، والمقاومة الاجتماعية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن التكنولوجيا الحديثة لها دور في تحقيق النمو الاقتصادي في العالم العربي بما يساهم في تعزيزالتعاون العربي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن هذه التكنولوجيا ستساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد العربي ليس في مجال الاقتصاد وحسب بل في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والزراعة والمصارف والنقل.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي يتعامل مع ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويتعامل مع التعليم والثقافة وصولا إلى صناعة الكمبيوتر وبرامجه ولابد أن نضع له مكانة يستحقها بين التحالفات والتكتلات التي تتزاحم في مناطق العالم المختلفة.

ونوه إلى أن الدول العربية لديها الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي وجيل يطمح للأفضل شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة الدول العربية المتفوقة في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حيث انجزت الكثير في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وأصبحت نموذجا متفردا على مستوى العالم في تحقيق المعلومات الرقمية وتحقيق السعادة للمواطنين وتوفير الكثير من الفرص الاقتصادية.

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