عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2023/2024 برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث جرى خلاله بحث خطط عمل الجامعة خلال المرحلة القادمة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها ملامح الخطة الاستراتيجية وأولويات العمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2024 إلى 2026، لترسيخ مكانة الجامعة وتنافسيتها، ومواكبة التوجهات المستقبلية، وتبنّي أساليب عمل جديدة، وتعزيز الشراكات، واستدامة أعمال الجامعة وخدماتها، كما ناقش المجلس الموازنة السنوية للجامعة للعام 2024.

وأكدّ معالي مطر الطاير حرص مجلس الأمناء على الارتقاء بالبرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً، إلى جانب تعزيز دورها في مواكبة متطلبات المستقبل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محاور التركيز للجامعة، بما يتماشى مع الخطط التنموية لإمارة دبي، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي الذكي والتدريب المهني والتعلم المستمر القائم على الابتكار.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المستقبلية للجامعة، الرامية إلى توفير التخصصات بحسب احتياجات ومتطلبات السوق، وتمكين الشباب ودعم الكفاءات والمواهب، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستدامة، حيث من المقرر أن تلعب تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ونظم الحوسبة السحابية دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، في ظل التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتميز الأكاديمي والتقدم التقني.

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-انتهى-