شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي لتطوير "الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا". وتطرّق الاجتماع الافتراضي إلى المسار المستقبلي للاتحاد العالمي، الذي يهدف إلى النهوض بجودة التعليم الإلكتروني من خلال المبادرة المشتركة للمقارنة المرجعية. وفي ظل الإنجازات الكبيرة خلال العام 2023، احتفى الاجتماع بما حققه الاتحاد العالمي لتطوير الإطار المرجعي. ويُعدّ الاتحاد مبادرة مشتركة أطلقتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع جهات عالمية أخرى رائدة في مجال التعليم الإلكتروني قبل نحو خمسة أعوام. واستعرض الاجتماع النجاح الاستثنائي للاتحاد في تعزيز التميز ضمن المجال الرقمي للتعليم العالي.

وحضر الاجتماع عددٌ من الشخصيات البارزة، منهم معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية؛ والبروفيسور نادية البدراوي، رئيسة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي؛ والسيدة تورون جيلسفيك، أمين عام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد؛ وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية؛ إلى جانب نخبة من الأعضاء وممثلي أعضاء الاتحاد.

واطّلع المشاركون خلال الاجتماع على التقرير العالمي حول دورة المقارنة المرجعية للعام 2023، الذي أعدّته عشر جامعات من أعضاء الاتحاد، وأعقب ذلك عرض نتائج لجنتي الخبراء المرشحتين في اجتماع الأعضاء السابق. كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية الهادفة لتعزيز التعليم العالي الإلكتروني، بما يتماشى مع توسّع الاتحاد ويضمن جودة مخرجاته.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "يعكس هذا الاجتماع السنوي روح التعاون والالتزام، وهو ما يدفعنا نحو هدفنا المشترك والمتمثل في الارتقاء بمستوى التعليم العالي الإلكتروني حول العالم. وساهم هذا التوجه المشترك والالتزام الراسخ بنجاح الاتحاد العالمي في تطوير الإطار المرجعي منذ انطلاقته قبل نحو خمسة أعوام. وتُعدّ الإنجازات والابتكارات التي تحققت عام 2023 خير دليل على جهودنا المشتركة في مجال التعليم العالي الإلكتروني والتعليم المفتوح والذكي والمعزز بالتكنولوجيا".

وأضاف سعادته: "نؤكّد على الدور الجوهري للدعم المستمر الذي تلقيناه من الجامعات الأعضاء والشركاء بصفته أحد أبرز عوامل نجاح هذا الاتحاد. ونحن على يقين أن هذا الاجتماع يوفر فرصاً كبيرة لكافة الأعضاء للاستفادة من مشاركتهم في جهودنا للتحول الرقمي، وهو أمر أساسي لاستمرار نمو الاتحاد وتطوّره".

وألقى سعادة الدكتور منصور العور الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أعقبها كلمة معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إذ أعرب عن امتنانه لجامعة حمدان بن محمد الذكية على إطلاقها لهذا الاتحاد وجمع كافة أعضائه. وأكّد سعادته أنّ الهدف الرئيسي للاتحاد يتمثّل في صياغة فهم جماعي للجودة في التعليم العالي الإلكتروني وسط عالم سريع التغير، إلى جانب ضمان حصول الدارسين والطلبة على أعلى مستويات التميز التعليمي.

وأكّدت السيدة تورون جيلسفيك، أمين عام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، دعم المجلس الثابت للاتحاد بصفته شريكاً استراتيجياً، وأضافت: "نُشيد بالإنجازات الاستثنائية التي حقّقتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بقيادة الدكتور منصور العور خلال عام 2023. وتتجسّد أهمية هذا الإنجاز بإنشاء مجموعة أدوات عالية القيمة".

وعرض البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، تقرير دورة المقارنة المرجعية لعام 2023، كما قدّم عرضاً تقديمياً حول مجموعة أدوات الإطار المرجعي. كما شهد الاجتماع العديد من الجلسات النقاشية حول مواضيع رئيسية من شأنها أن تؤثر على مستقبل التعليم العالي الإلكتروني، ما أسهم في إنجاح هذا الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي لتطوير "الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا".

#بياناتحكومية

-انتهى-