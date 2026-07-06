الدوحة، قطر- وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ودعم فرص التعلّم التطبيقي في دولة قطر.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة اللواء الدكتور المهندس عبدالرحمن علي العبدالملك، قائد الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات، تشمل البرامج الأكاديمية المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وإدارة طلبة التدريب والبحث في الجامعة لدى مستشفى المدينة الطبية العسكرية، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمحاضرات المشتركة، وتبادل الكوادر الأكاديمية والسريرية، والتعاون في مجال البحث العلمي، إضافة إلى مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

"يبرز هذا التفاهم التزامنا ببناء شراكات فاعلة تسهم في تعزيز التعليم التطبيقي والبحث العلمي والتطوير المهني. ومن خلال تعاوننا مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية، نسعى إلى توفير فرص نوعية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والكوادر الصحية، بما يدعم إعداد كفاءات مؤهلة تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية في دولة قطر."

ويعكس هذا التعاون التزام المؤسستين بتعزيز التعليم التطبيقي وتوطيد الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصحي. كما يوفّر فرصاً نوعية للطلبة للاستفادة من بيئات تدريبية متقدمة، ويدعم التعاون بين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والطبية في مجالات التعليم والبحث وتبادل المعرفة.

كما تسهم الاتفاقية في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مبادرات مستقبلية تدعم التعليم الصحي والبحث العلمي وتنمية الكفاءات البشرية في دولة قطر.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور المهندس عبدالرحمن علي العبدالملك، قائد الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية:

"تُجسد هذه الاتفاقية أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة في مجال الرعاية الصحية. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بالاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية من خلال دعم تعليم وتدريب الجيل القادم من الكوادر الطبية. كما يفخر مستشفى المدينة الطبية العسكرية كونه مركزاً للتميز في تقديم خدمة الرعاية الطبية، حيث يوفر للمتدربين إمكانية الوصول الى أحدث التقنيات الطبية، والخبرات المتخصصة، وبيئة رعاية صحية ديناميكية تعزز التميز والابتكار والتعلم المستمر، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في دعم التميز والجاهزية في القطاع الصحي بدولة قطر."

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث والابتكار والتطوير المهني، بما يدعم الأولويات الوطنية ويسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتميز.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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