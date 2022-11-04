الدوحة، قطر: وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون بحثي مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية القطرية. تتيح الشراكة لكلا الجانبين الاشتراك في البحوث ذات الاهتمام المشترك التي تدعم مختلف الأنشطة التعليمية في إطار برنامج ماجستير العلوم في رعاية مرضى السكري وتثقيفهم. وقع الاتفاقية الدكتور رشيد بن العمري، نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والدكتورة حنان المجلي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الطبيّة في مؤسّسة الرعاية الصحيّة الأوليّة.

وبموجب الاتفاقية يضطلع الباحثون من كلية العلوم الصحية بالجامعة وقسم الأبحاث الطبية التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمسؤولية مشتركة لإجراء البحوث العلمية والتقنية، على أن تُجرى هذه البحوث تحت إشراف وتوجيه الجانبين.

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: " باعتبارنا أول جامعة للعلوم التطبيقية في قطر فقد وضعت كلية العلوم الصحية في الجامعة مجموعة من البرامج الرائدة لتعليم وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية في قطر وتأهيلهم للمستقبل." مشيراً إلى أن العديد من هذه البرامج جاءت تلبية لاحتياجات قطر الماسة في هذا المجال ومن بينها برنامج ماجستير العلوم في رعاية مرضى السكري وتثقيفهم الذي يهدف الى تخريج كوادر بكفاءة ومهارات عالية قادرين على النهوض بهذا القطاع. وستعمل اتفاقية التعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تعزيز القدرات البحثية لكلتا المؤسستين وتوفير فرص أكاديمية أكبر في مجال الرعاية الصحية الأمر الذي سيساعد على سد الفجوة المعرفية في هذا القطاع وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر 2016-2022". ونوه الدكتور سالم بن ناصر النعيمي بأن اتفاقية التعاون بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعد دليلاً على التزام الجامعة بركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعنى في جملة محاورها بإقامة مجتمع صحيّ، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بالشراكة مع هذه المؤسسة الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

وصرحت الدكتورة حنان المجلي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الطبية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تهدف من استراتيجية الشرا كة إلى وضع خدمات الرعاية الصحية الأولية كأساس للنظام الصحي في دولة قطر. وهي ملتزمة بتقديم رعاية عالية الجودة من شأنها أن تؤدي إلى صحة السكان.

وستعزز هذه الشراكة الجديدة دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز الفرص البحثية الجديدة. كما سيزود الخريجين بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم لإجراء الأبحاث في مجال السكري.

يبلغ عدد المصابين بمرض السكري من النوع الثاني في دولة قطرحسب الدراسات التي أجريت مؤخرا 17% من سكانها البالغين. ويشهد معدل الإصابة بالسكري في دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمعدلات الإقليمية والدولية.

وسوف يثمر التعاون الحالي في تمكين البحوث من تقديم أفضل النتائج لرعاية المرضى المصابين بالسكري إبتداءا من طرق الوقاية و الكشف المبكر إلى تقليل المضاعفات الناتجة عن مرض السكري.

ونوه الدكتور سالم بن ناصر النعيمي أن هذا الأمر يعد أولوية لدولة قطر، مؤكداً أن اتفاقية التعاون بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعد دليلاً على التزام الجامعة بركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعنى في جملة محاورها بإقامة مجتمع أصح بدنياً، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز بالشراكة مع هذه المؤسسة الرائدة في مجال الرعاية الصحية".

وقالت الدكتورة منال مسلّم، رئيسة اللجنة الاستشاريّة لبرنامج ماجستير العلوم في رعاية مرضى السكري وتثقيفهم و أستاذة منتدبة في كليّة العلوم الصحيّة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومديرة التثقيف الصحي-المركز الوطني للسكري مؤسسة حمد الطبية: " يسرّنا أن نشهد على هذا التعاون البحثيّ كنتيجة لبرنامج ماجستير العلوم في رعاية مرضى السكري وتثقيفهم. ونتطلّع الى خلق المزيد من فرص الشراكات البحثيّة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري.

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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نبذة عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي مؤسسة متمركزة حول تقديم الخدمات العلاجية و الوقائية لكافة أفراد المجتمع، ويعمل بها أكثر من سبعة آلاف موظف منهم 4542 موظفا إكلينيكيا و يبلغ عدد الأطباء حوالي 937 طبيبٍ. ويضم 28 مركزًا صحيًا موزعة في جميع أنحاء دولة قطر.

وتعمل جميع المراكز الصحية على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان في مرافق صحية قريبة من مناطق سكنهم. وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية التي تشمل علي الكثير من العيادات التخصصية والعامة.كما تعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية الضرورية التي تعتمد على أساليب علمية وعملية ذات جودة عالية بإستخدام التكنولوجية الحديثة .