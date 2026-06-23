الدوحة، قطر: أطلقت كلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع كلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا، برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، وهو برنامج دراسات عليا يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة والمتخصصين في الإدارة الصحية في دولة قطر والمنطقة.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال حفل الإطلاق الذي أُقيم في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وعلى رأسهم سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، وممثلين عن عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة، من بينها مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سدرة للطب، ومستشفى ذا فيو، والجمعيّة القطريّة للسرطان، والمستشفى الأهلي، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير الكفاءات القيادية والإدارية في القطاع الصحي وتعزيز الشراكات الأكاديمية الداعمة له.

يجمع برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية بين التميز الأكاديمي والتعلم العملي المرتبط باحتياجات القطاع، حيث يزوّد المهنيين ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية بالقدرات الاستراتيجية والقيادية وفهم الأنظمة الصحية اللازمة لقيادة التغيير في البيئات الصحية المعقدة. ومن خلال منهج دراسي يرتكز على القيادة والاستراتيجية والابتكار والجوانب الإدارية والتجارية للرعاية الصحية، يكتسب الخريجون المهارات المطلوبة للتقدم إلى المناصب القيادية العليا. كما يحصل خريجو البرنامج على درجتين علميتين، إحداهما من جامعة أوتاوا والأخرى من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مما يمنحهم مؤهلات أكاديمية معترفاً بها دولياً ورؤية عالمية في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور فينسنت مانجماتين، عميد كلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية البرنامج والشراكة الأكاديمية التي أسهمت في تطويره، قائلاً:

"يجسد إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية التزام الجامعة بإعداد كوادر قيادية مؤهلة قادرة على تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال شراكتنا مع جامعة أوتاوا، نوفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية فرصة الاستفادة من تعليم عالمي المستوى يدعم أولويات دولة قطر ويسهم في تعزيز مستقبل الإدارة الصحية."

من جانبهم، أشاد الدكتور جريج ريتشاردز، نائب العميد لبرامج الدراسات العليا المهنية من جامعة أوتاوا بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، مؤكدين أن البرنامج سيسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة وقيادة مؤسسات الرعاية الصحية بكفاءة وفاعلية.

وقد صُمم البرنامج خصيصاً للمهنيين العاملين في القطاع الصحي الراغبين في تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية بالتوازي مع استمرارهم في مسيرتهم المهنية. ويغطي المنهج الدراسي مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها الإدارة الاستراتيجية، والقيادة التنظيمية، المعلوماتية الصحية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، الأنظمة والسياسات الصحية، والابتكار، بما يمكن المشاركين من قيادة المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويمثل إطلاق البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة الدراسات العليا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويعكس التزامها المستمر بتقديم برامج أكاديمية ترتبط باحتياجات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم التنمية الوطنية. كما يؤكد حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة لتوفير فرص تعليمية متميزة لطلابها.

ومن المقرر أن يستقبل البرنامج أول دفعة من الطلبة خلال العام الأكاديمي المقبل، فيما فُتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق به.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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