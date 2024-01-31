وقع معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مذكرة تفاهم مشتركة مع السيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي في خطوة لإقامة تفاهم متبادل بشأن استكشاف الفرص المتاحة لموظفي الشركة للاستفادة من مجموعة البرامج الأكاديمية والتدريبية لدى جامعة الخليج العربي للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية في التخصصات المختلفة، في مقابل إيجاد فرص التدريب لطلبة جامعة الخليج العربي في داخل مملكة البحرين وخارجها، وفتح المجال لهم للمشاركة في مشاريع عملية وتطبيقية في شركة مطار البحرين.

وخلال التوقيع، رحب معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بتعميق التعاون مع شركة مطار البحرين، مؤكداً أن الجامعة تسخر كل إمكانيات وخبراتها في مجال الدراسات العليا والتعليم المستمر والتدريب وتقديم الاستشارات وخدمة المجتمع المحلي والخليجي للمساهمة في ارتقاء الكوادر التنفيذية العاملة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع إدارة الأعمال وإدارة الطيران وتشغيل المطارات، مرحباً بالمشاريع التعاونية المشتركة على مستوى الأبحاث والتدريب ومشاريع المسؤولية الاجتماعية المشتركة مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة.

أعرب معالي رئيس الجامعة عن تقديره للجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة مطار البحرين من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في مطار البحرين الدولي وتطوير القطاع الجوي واللوجستي بما يسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والاستدامة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع أعرق مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسد متانة العلاقات والتعاون بين المطار والجامعة، معرباً عن أمله في ان تثمر هذه المذكرة وتقود إلى بناء شراكة قوية تنتج العديد من المشاريع المشتركة ذات العلاقة بإدارة الابتكار، ومشاريع المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف قائلاً: "يسعدنا التوقيع مع احدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مملكة البحرين مما يساهم في إعداد قيادي المستقبل في الشركة بهدف تنمية وتطوير العنصر البشري في شركة مطار البحرين من خلال البرامج والأكاديمية والتعليم المستمر والبرامج التدريبية المعدة خصيصاً للشركة وإجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك."

حضر التوقيع عددٌ من المسئولين من كلا الجهتين

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bahrainairport.bh

جهات الاتصال بشركة مطار البحرين:

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@bac.bh

إنستغرام: @BahrainAirport

تويتر: @BahrainAirport

فيسبوك: BahrainAirport