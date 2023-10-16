نظم مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم بالتعاون مع كلية الطب متمثلة بمركز المحاكاة وعمادة شئون الطلبة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية يوم السبت على مدى أسبوعين متتالين استهدفت طلبة وطالبات الجامعة ومشرفي ومشرفات السكن الجامعي بمقر السكن الطلابي بالصخير، وذلك في إطار حرص القائمين على جامعة الخليج العربي على تطوير مهارات الطلاب والموظفين وتنمية الوعي الصحي لديهم وتمكينهم من التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، إذ انه من المعروف أن الاستجابة السريعة والمهنية في حالات الطوارئ يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت.

تناولت الدورة مجموعة متنوعة من المهارات والمفاهيم الضرورية مثل التعرف على الحالات الطارئة مثل الإغماء والصدمات والإصابات البسيطة. كما تشمل أيضا تقديم الإسعافات الأولية للاختناق والكسور والنزيف والحالات القلبية والانعاش القلبي اليدوي والآلي، إذ توفر دورة الإسعافات الأولية للطلاب العديد من الفوائد كتعزز هذه الدورة الوعي الصحي والمسؤولية الشخصية للطلاب، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بشكل آمن وفعال، كما يزيد لدى الطلاب فرص الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والقدرة على إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز دورة الإسعافات الأولية التواصل والتعاون بين الطلاب المقيمين في السكن الجامعي. يمكن أن تكون هذه الدورة فرصة للتعلم المشترك والتفاعل بين الطلاب من خلال المشاركة في التدريبات العملية والمحاكاة للحالات الطارئة.

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