الدراسة تبدأ في سبتمبر المقبل..

فتحت جامعة الخليج العربي باب التسجيل في الدبلوم الأكاديمي في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية والذي يشرف عليه مركز البحوث الإكلينيكية والسريرية بالتعاون مع جامعة ماريلاند الأمريكية للعام الأكاديمي 2023 ـ 2024، إذ ستبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل.

وقال منسق الدبلوم، والقائم بأعمال مدير مركز الأبحاث السريرية، ورئيس قسم أمراض النساء و الولادة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور ضياء رزق إن هذا الدبلوم يطرح للمرة الثالثة بهدف بناء القدرات في مجال البحوث السريرية في منطقة مجلس التعاون للمساعدة في دعم تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع البحوث السريرية والتجارب في مستشفيات ومراكز البحوث الطبية في دول الخليج.

وأكد أن طرح هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر جاء في توقيت في غاية الأهمية ليلبي احتياجات دول المنطقة من الأبحاث الصحية الساعية إلى الوصول لحلول ابتكارية ، موضحاً أن البرنامج امتداد لمسيرة الجامعة التي عكفت منذ تأسيسها منذ أكثر من 40 عام على تبني التخصصات ذات الأصالة والتي تختص بكونها جديدة على مستوى العالم، وأن تكون مبتكرة وإبداعية على مستوى المنطقة لتقدم إضافة نوعية لمجتمع دول مجلس التعاون.

وأضاف موضحاً: "صمم الدبلوم الأكاديمي في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية في وقت هام صارت في شعوب دول الخليج تدرك تماماً أهمية الأبحاث السريرية وتقبل على المشاركة فيها نتيجة تنامي الوعي بأهميتها ليستهدف الخريجين في الطب والتمريض والصيدلة وعلوم الحياة وأعضاء لجنة أخلاقيات الأبحاث وأعضاء الهيئات التنظيمية والتخصصات الأخرى المرتبطة بالتجارب السريرية."

وأشار الى أن منهج برنامج الدبلوم في البحث السريري مستوحى من إطار الكفاءات والكوادر المتميزة بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الذي طورته فرقة العمل المشتركة لتنسيق ودراسة التجارب السريرية، بالتعاون فريق من مركز البحوث السريرية الدولي في جامعة مريلاند احدى أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية.

وتستغرق مدة البرنامج عاما دراسيا واحدا، إذ يوفر للدارسين أساسًا قويا في مناهج الأبحاث والأساليب والأخلاقيات والمعايير العلمية والقوانين ولوائح البحوث الإكلينيكية، إلى جانب التدريب العملي والميداني على مهارات عمليات وإدارة دراسات الأبحاث السريرية، ويركز البرنامج على علوم تطوير الأدوية والأجهزة الصيدلانية والطبية والخلايا الجذعية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب تطوير التقنيات الطبية المخصصة للاستخدام البشري.

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- انتهى -