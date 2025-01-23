المنامة ـ جامعة الخليج العربي: افتتحت جامعة الخليج العربي اليوم توسعة مركز المحاكاة والمهارات الطبية بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزير الصحة في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والأكاديميين العاملين في القطاع الصحي.

وتشمل التوسعة إضافة 14 غرفة تعليمية متطورة ليصبح إجمالي عدد الغرف المتاحة 23 غرفة تعليمية، مخصصة لتدريب طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة في كلية الطب، وطلبة علوم التمريض، على مساحة إجمالية تفوق 1700 متر مربع، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المساحة السابقة لمركز المحاكاة. كما تضم التوسعة قاعة محاضرات حديثة تتسع لأكثر من 100 طالب وطالبة. ويُعد المركز بيئة تعليمية متقدمة مجهزة بأحدث الدمى الواقعية والتقنيات المتطورة في مجالات طب الأطفال، وطب النساء والتوليد، والجراحة، والطب الباطني، وطب الأسرة.

من جانبه، أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأهمية التعليم القائم على المحاكاة، قائلاً: "المحاكاة الطبية أداة أساسية لتأهيل كوادر طبية متميزة قادرة على تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير. هذا المشروع يعزز مكانة البحرين كوجهة رائدة للتعليم الطبي المتقدم في المنطقة."

بدوره، قال رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "يسرنا أن نفتتح هذا الصرح الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في التعليم الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي. صُمم المركز لتعزيز تجربة التعلم لأبنائنا الطلبة في بيئة تدريبية آمنة تحاكي الواقع. هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، لتكون نموذجاً خليجياً رائداً يواكب المعايير العالمية."

هذا، وقدّم معاليه شكره وتقديره لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ولكافة قادة القطاع الصحي في مملكة البحرين على دعمهم المستمر للجامعة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل تجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن على الدور المحوري لمراكز المحاكاة في تحسين جودة التعليم الطبي، قائلة: "إن دعم وتطوير مثل هذه المراكز يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات النظام الصحي المتقدم في مملكة البحرين."

إلى ذلك، تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يبرز مراحل تنفيذ المشروع، قبل أن يُختتم بمشاركة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة وزير الصحة في تكريم القائمين على المشروع. كما كرم معالي رئيس جامعة الخليج العربي بدوره معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وسعادة وزير الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، على دعمهم للجامعة ومشاركتهم في إنجاح أهدافها.

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