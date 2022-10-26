العين : يلعب التعاون الأكاديمي البحثي دوراً رئيسياً ضمن منظومة التميز العلمي والبحثي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فقد عملت الجامعة على زيادة شبكة التعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية محلياً واقليمياً وعالمياً والذي بدوره يساهم في نقل أفضل الممارسات التعليمية والبحثية. ومن الشراكات الهامة التي تؤكد عليها الجامعة الشراكة مع المؤسسات البحثية والتعليمية في جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية يأتي ضمن خطة الشراكة الاستراتيجية والبحثية للجامعة في تعزيز تعاونها الدولي والاقليمي مع المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر باعتبارها مؤسسات عريقة تمتلك الخبرات المتميزة، وجامعة الإمارات تعمل على رؤية واضحة في التمكين التعليمي والبحثي والذي يساهم في تحقيق الريادة والتميز من خلال منظومة متكاملة تقوم على رفع جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي بأن الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من جامعة الإمارات يتعاونون مع باحثين من 49 مؤسسة أكاديمية وتعليمية في مصر، وأن هذا التعاون المشترك أدى إلى نشر 527 ورقة بحثية مشتركة وذلك حسب بيانات سكوبس خلال الفترة من 2017-2022 . بينما وصل مجموع عدد الاقتباسات لهذه المنشورات البحثية إلى 28095 اقتباساً. وقد تركزت مجالات التعاون البحثية الرئيسية في الطب، الزراعة والعلوم البيولوجية و الهندسة. وتبين الأرقام والاحصائيات المتاحة بأن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية يتميز بالجودة العالية حيث وصل معدل الاقتباس إلى 53.3 اقتباس لكل ورقة بحثية والذي يؤكد الأثر العلمي الكبير لمخرجات الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور احمد مراد بأن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية هو مشروع استراتيجي نحو تحقيق المكانة البحثية الاقليمية والعالمية من خلال زيادة البحث العلمي وتعزيز نوعية ووجودة المخرجات والتي ينعكس على تصنيف و أداء الجامعة عالمياً. وتمتلك المؤسسات الأكاديمية في مصر قوة تعليمية وبحثية تكمل نقاط القوة الموجودة في جامعة الإمارات وبالتالي فإن أي شراكة تصب في تحقيق أهداف الدراسات وذات أثر على المجتمع.

#بياناتحكومية

- انتهى -