العين: استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي حقق طموح مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- بخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وذلك بحضور بعض من زملائه في البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية، ومعالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة،الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووسط حضور طلابي كبير.

وقال زكي نسيبة: "تتشرّف جامعة الإمارات العربية المتحدة باستقبال ابن الإمارات البارّ رائد الفضاء سلطان النيادي الذي تمكّن من تحقيق حُلم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، وإنجاز أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب".

وأضاف: "لقد آمنت القيادة الرشيدة منذ بدء فجر الاتحاد بأن شباب الوطن هم القوّة المُحرّكة والدافعة التي ستُساهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تُبرز ريادة الوطن، وأن "المستحيل" مُجرد كلمة لا وجود لها في قاموس مسيرة الإمارات نحو العالمية في كافة المجالات، وأن إمكانيات شبابها وبناتها تتجاوز الأحلام إلى أفعال وأعمال إبداعية تُبهر الجميع".

وقال: "كُلنا ثقة وأمل بأن تكون هذه التجربة النموذج المُشرّف والمُلهم لكافة شباب الوطن وبناته، تدفعهم للسير في رحلة الإبداع والتميّز، وإثبات تفوقهم وقدراتهم في اجتياز جميع الصعوبات والعقبات، وتحقيق آمال وأحلام قيادتنا الرشيدة في حجز مقعد دائم للإمارات ضمن كافة رحلات الفضاء المُستقبلية".

واستعرض خلال اللقاء رائد الفضاء سلطان النيادي، ورائد الفضاء فرانك روبيو، وستيفن بوين، وديميتري بيتيلن، تجربتهم على متن محطة الفضاء الدولية، مؤكدين على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح أي مهمة، كما واطلعوا خلال جولة على المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وعدد من المختبرات الرائدة في الجامعة.

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