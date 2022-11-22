العين: بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، دشّنت كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة "الصوبة الزجاجية للأبحاث البيئية – Greenhouse Inauguration"، بحضور الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، والدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، والدكتور معمر بن كرودة، عميد كلية العلوم، والدكتور خالد أميري، رئيس قسم علوم الحياة، وعدد من الباحثين، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة بالحرم الجامعي.

وأعرب الدكتور عبدالله أحمد المندوس عن سعادته، واستعداد المركز لتقديم الدعم الفني والتقني وتسخير كافة الإمكانات التي يمتلكها المركز لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح تطوير الصوبة الزجاجية للأبحاث البيئيةEnvironmental Research Greenhouse من حيث توفير التكنولوجيا المتعلقة بالتحكم في البيئة المحيطة، وتقنيات وأجهزة القياس وكل الممكنات لنجاح أبحاث نمو النباتات في داخل الصوبة الزجاجية. وأكد سعادته على عزم المركز مواصلة جهوده في توظيف كافة التقنيات والابتكارات الحديثة لضمان تقديم أفضل وأدق المعلومات والخدمات التي تصب في مصلحة خدمة العملية العلمية والتعليمية.

ومن جهته أوضح الدكتور خالد أميري، رئيس قسم علوم الحياة " أن الصوبة الزجاجية للأبحاث البيئية توفر ظروفاً مناسبة لنمو النباتات وإكثارها، كما تتيح الفرصة لإجراء التجارب البيئية على النباتات المختلفة تحت ظروف مختلفة من الحرارة والرطوبة لقياس مدى تحملها للعوامل البيئية" ، وأشار إلى أن الزراعة من خلال البحث العلمي عبر "الصوبة الزجاجية للأبحاث البيئية – Environmental Research Greenhouse والتي تُطبّق فيها التقنيات الجديدة والمتقدمة بشكل مناسب للإنتاج من أجل تحسين الكفاءة ، وإحداث طفرة في الإنتاجية ، وجودة المنتجات الزراعية ، لتعزيز الأبحاث العلمية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد طاهر موسى، من قسم علوم الحياة "توفر الصوب الزجاجية بيئة مثالية لإجراء البحوث البيئية على النباتات، ودراسة تأثير العوامل البيئية المختلفة عليها ، ويقوم حالياً فريق بحثي من قسم علوم الحياة بالجامعة بإجراء أحدث البحوث المتعلقة بدراسة تأثير الملوحة على النباتات".

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