في إطار استراتيجيتها لتحقيق الريادة

العين: تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على إقامة شراكات استراتيجية في مجال التعليم والبحث مع كبرى مؤسسات التعليم العالي الدولية لزيادة إنتاجية البحث العلمي وتحسين جودته على المستوى الجامعي بما يتماشى مع رؤية الجامعة بأن تصبح جامعة بحثية تساهم في تحقيق الاستدامة في جميع المجالات، وتقدم حلولاً علمية إبداعية ومبتكرة تنعكس إيجاباً على تطور دولة الإمارات وازدهارها.

وقد أشار الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات إلى أن الجامعة من خلال كلّياتها المختلفة ومراكزها البحثية المُتخصّصة، تمتلك شبكةً واسعة من الشركاء الدوليين الذين يخدمون استراتيجية الجامعة والتطلعات الوطنية على مدى الخمسين عامًا القادمة والهادفة إلى تحقيق الريادة البحثية والعالمية، وتحسين الترتيب الجامعي والمكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: "تركز هذه الشراكات على استخدام أفضل الأدوات التكنولوجية والمبتكرة لحل التحديات العالمية المشتركة".

وأوضح الدكتور أحمد مراد بأن جامعة الإمارات العربية المتحدة أعطت الأولوية لإقامة شراكات استراتيجية مع المعاهد التعليمية والبحثية الفرنسية في المجالات ذات الأولوية وفي قطاعات حيوية رئيسية، وذلك لدعم استراتيجية البحث في الجامعة وتعزيز مكانتها من خلال نشر المقالات البحثية في SCOPUS.

وأفاد الدكتور أحمد مراد أنه خلال الفترة ما بين 2018 و 2022 ، قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بنشر 231 ورقة بحثية بالتعاون مع باحثين من 143 جامعة ومركز بحثي في فرنسا. كما ويُجري باحثون من كلية العلوم وكلية الطب والعلوم الصحية ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية في جامعة الإمارات، خمسة مشاريع بحثية مموّلة داخلياً، بالإضافة إلى ستة مشاريع بحثية مموّلة خارجياً في مجالات ذات صلة بالصحة والجينوم والبيانات الضخمة وأمن المعلومات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فرنسا. مُشيراً إلى أن هناك ستة اتفاقيات بحثية وتعليمية بين جامعة الإمارات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فرنسا. وأضاف أن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يجري بحثاً متخصصاً وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية.

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