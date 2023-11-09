بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيسها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، انطلاقاً من التزام الجامعة الثابت بتقديم تجارب تعليمية رفيعة المستوى لطلبتها، مذكرة تفاهم مع شبكة مختبرات « "يونيلابس » السويسرية، إحدى شركات التشخيص الطبي الرائدة في أوروبا، والمتخصصة بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية التي تشمل المختبرات وعلم الأمراض وعلم الوراثة والتصوير للمرضى عبر أربع قارات حول العالم.

تسعى كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، من خلال هذا التعاون، إلى إثراء معارف الطلبة وتوفير فرص قيّمة لهم للارتقاء بخبراتهم التعليمية والعملية، وتطوير قدراتهم المعرفية في مجال الرعاية الصحية. وسيسخر الجانبان خبراتهم المميزة، لإطلاق برامج تدريبية تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات حول أحدث التطورات والممارسات في مجال العلوم الصحية.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ومحمد داود، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لدى يونيلابس، وذلك بحضور الدكتور سفيان مغايضه، عميد كلية العلوم الصحية المكلف بجامعة أبوظبي، وعمر نظمي، المدير المالي، في الشرق الأوسط لدى "يونيلابس."

تُركز المذكرة على مجموعة متنوعة من المجالات الطبية الرئيسية، بما في ذلك الاستشارات والدراسات الأكاديمية، والدعم المؤسسي، والتنمية البشرية، والإدارية. كما سيحظى طلبة جامعة أبوظبي بإمكانية الوصول الحصري إلى مختبرات التشخيص الطبي الحديثة التابعة لـ يونيلابس، ما يوفر لهم فرصة فريدة للتفاعل مع الخبراء والمختصين في مجالات الصحة العامة والطب التشخيصي والطب المخبري وعلم الوراثة الجزيئي والطبي.

وقال الدكتور سفيان مغايضه، عميد كلية العلوم الصحية المكلف بجامعة أبوظبي: "تجسد جامعة أبوظبي، من خلال تعاونها البنّاء مع يونيلابس، شريكنا العالمي المرموق، التزامها بالاستثمار في فرص البحث العلمي لرفع مستوى المعرفة وصقل مهارات طلبتنا. ونحن في جامعة أبوظبي نسعى باستمرار لتشجيع طلابنا وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في البرامج والدورات التدريبية الحديثة المقدمة لهم بهدف تحقيق المزيد من التفوق في مجالات تخصصهم، والاستعداد التام لمهنهم المستقبلية المبتكرة، ونتطلع لحصد ثمار تعاوننا في مجال العلوم الصحية وبالتالي تعزيز مسيرة طلبتنا الأكاديمية والإسهام بفاعلية في رفاهية مجتمعنا عموماً."

من جانبه، قال محمد داود الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات "يونيلابس" في منطقة الشرق الأوسط: "نحن فخورون أن نكون جزءاً داعماً للجهود التي تبذلها كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، في الارتقاء بمعارف وكفاءة الطلبة والتدريب العملي في بيئة مثالية واكتساب الخبرات في مجال الطب التشخيصي والمخبري وعلم الوراثة الجزيئي والطبي والأشعة. وكذلك التعاون المشترك في مجال الأبحاث العلمية ومستجدات العلوم الطبية المواكبة لثورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي."

وأشار محمد داود: "هذه المذكرة تؤسس لبناء شراكة فعالة من التعاون المثمر مع جامعة أبوظبي العريقة، ونحن في يونيلابس نسعى إلى تمكين طلبة الجامعة من تطوير مهاراتهم العملية من خلال إتاحة التدرب في مختبراتنا التخصصية التي تجمع بين الخبرة الأوروبية والشرق أوسطية، مع شبكة تجمع 210 مختبراً في 15 دولة، التي تعمل على توظيف خبرات وكفاءة منشآتها وكوادرها في مجال تطوير معارف وقدرات الطلبة في التخصصات الطبية. فمن خلال دعمنا للبرامج التدريبة الخاصة برواد المستقبل في قطاع الرعاية الصحية، فإننا نقوم بخطوة هامة نحو تحقيق التزامنا ببناء مستقبل صحي وترك أثر إيجابي على صحة الملايين في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تمكينهم من العيش والتمتع بالحياة على أكمل وجه."

تأسست كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي في العام 2018، وتهدف إلى تجسيد رسالة الجامعة والبناء عليها لتكون مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تطمح دائماً إلى التميز والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وقد حققت الكلية منذ انطلاقتها الأولى العديد من النجاحات والإنجازات بفضل اجتهاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحرصهم على توفير تدريسٍ على درجة عالية من الجودة والكفاءة في مجال الصحة العامة، والصحة والسلامة البيئية، والتغذية، والعلوم الطبية الحيوية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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نبذة عن يونيلابس

مختبرات يونيلابس هي واحدة من أشهر شركات التشخيص الطبي الرائدة في أوروبا، حيث تقدم مجموعة متكاملة من خدمات المختبرات وعلم الأمراض وعلم الوراثة والتصوير الطبي للمرضى في أربع قارات. توظف يونيلابس حالياً أكثر من 13000 موظف في 15 دولة حول العالم، ويتزامن ذلك مع تنامي استثماراتها بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا والمعدات والكوادر المؤهلة بالاعتماد على التقنيات الرقمية في مختبراتها الحديثة ومراكز التصوير لتحسين حياة ما يقرب من 100 مليون شخص كل عام.