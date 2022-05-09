تسهم الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات

عينت جامعة أبوظبي الدكتور ألبرتو بيرالتا في منصب مدير الابتكار وريادة الأعمال والذي يترأس جهود تطوير وتنفيذ استراتيجية "جامعة أبوظبي تبتكر"

تقوم الاستراتيجية على البحث العلمي الجامعي الهادف إلى تمكين المبتكرين الموهوبين والخبراء من اعتماد سبل جديدة لتصور وإبراز وتقديم قيمة منتجاتهم الرامية إلى تحقيق عالم أكثر استدامة وشمولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت شعار "تحفيز عالم أكثر استدامة"، حدثت جامعة أبوظبي استراتجيتها للابتكار "جامعة أبوظبي تبتكر"، والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية قائمة على الابتكار، والبحث العلمي، واحتضان الشركات الناشئة، بما يمثل حجر الأساس للابتكار وتعليم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تدشينها، تركز جامعة أبوظبي مساعيها لرفد جهود الابتكار وتزويد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع ككل بحلول مستدامة وشاملة لمواجهة مختلف التحديات.

وأعلنت جامعة أبوظبي عن تعيين الدكتور ألبرتو بيرالتا في منصب مدير الابتكار وريادة الأعمال والذي يترأس جهود تطوير وتنفيذ استراتيجية "جامعة أبوظبي تبتكر"، حيث يتمتع الدكتور بيرالتا بسجل حافل من الخبرات العملية في مجالات الأبحاث والابتكار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبرة واسعة في ريادة الأعمال المستدامة والابتكار الاجتماعي، الأمر الذي سيسهم في إرساء مكانة جامعة أبوظبي في التواصل مع رواد الأعمال في أبوظبي والإمارات والمنطقة ككل.

وتمثل استراتيجية "جامعة أبوظبي تبتكر" فصلاً جديداً في جهود الجامعة التي نجحت خلال الأعوام الماضية على تشجيع رواد الأعمال من طلبتها على إطلاق شركاتهم الناشئة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تزويد الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والجهات ذات الصلة في المجتمع بمنصة تمكنهم من استكشاف فرص الأعمال المبتكرة في شتى القطاعات.

ومن خلال الاستراتيجية المحدثة، ستوفر جامعة أبوظبي "منطقة آمنة" للاستكشاف والاختبار والتحكم بالمخاطر لتقدم فرص مواتية لنجاح المواهب الإبداعية، حيث تقوم الاستراتيجية على البحث العلمي الجامعي الهادف إلى تمكين المبتكرين الموهوبين والخبراء من اعتماد سبل جديدة لتصور وإبراز وتقديم قيمة منتجاتهم الرامية إلى تحقيق عالم أكثر استدامة وشمولية.

ومن خلال توفير بيئة ريادية وإبداعية في داخل الجامعة وخارجها، ستعمل جامعة أبوظبي على إعداد المبتكرين للتكيف والازدهار والريادة في تولي المناصب ذات الصلة بالابتكار وريادة الأعمال ضمن الشركات المرموقة والهيئات الحكومية والمشروعات المجتمعية، وكذلك الشركات الناشئة والشركات المنبثقة. وخلال الأشهر المقبلة، ستطلق استراتيجية "جامعة أبوظبي تبتكر" سلسلة من المبادرات التي تركز على دعم الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمجتمع ككل من خلال تنمية بيئة شاملة للتعاون والتفاهم المشترك والتواصل والتأثير.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بيرالتا: "يسعدني الانضمام إلى فريق جامعة أبوظبي للمساهمة في استراتيجية الابتكار التي تسعى إلى تعزيز تأثير الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. أتطلع إلى البناء على الإنجازات الهامة التي حققتها جامعة أبوظبي في هذا الإطار والعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء والطلبة والمجتمع ككل لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية الشاملة، لا سيما في ظل الجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الاستراتيجيات والخطط لتحقيق عالم أكثر استدامة من خلال الجمع بين الابتكار وتمكين الشباب ليكونوا قادة الغد."

وأضاف: "تجسد جامعة أبوظبي قيم التميز والتعاون والابتكار والترابط، التي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات من خلال تفعيل استراتيجيات المستدامة والشاملة للبحث العلمي والابتكار واحتضان الأعمال."

من جهته، قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "تلتزم جامعة أبوظبي بتزويد طلبتها وأعضاء هيئة التدريس فيها ومختلف الجهات ذات الصلة ببيئة خصبة لتعزيز الابتكار في كل مناحي دراساتهم وأبحاثهم، حيث ستكون استراتيجيتنا للابتكار بمثابة المحرك الرئيسي لتحدي الطلبة وتحفيزهم على توظيف إبداعاتهم وتمتعهم بتفكير ريادي يسهم في إعدادهم لسوق العمل في المستقبل."

وتجمع مبادرات استراتيجية "جامعة أبوظبي تبتكر" بين المنهجيات الفردية والدروس المستفادة من المبتكرين ورجال الأعمال الناجحين من خلال البحث عن الممارسات القائمة على الأدلة وتعزيزها. وستطلق الاستراتيجية برامج وفعاليات منفصلة وستقدم فرصاً للمشاركة لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

لمعرفة المزيد حول برامج جامعة أبوظبي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adu.ac.ae/study/colleges/college-of-business

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