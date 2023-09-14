لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية

تهدف الشراكة لتعريف طلبة مدارس النهضة الوطنية عن كثب بالبيئة الجامعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة أبوظبي و مدارس النهضة الوطنية مذكرة تفاهم لتعزيز معرفة الطلبة بالحياة الجامعية والتخصصات العلمية عبر منظومة من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى وعي الطلبة باهتماماتهم العلمية وميولهم الأكاديمي، كما ستوفر جامعة أبوظبي الرعاية والدعم لفعاليات تنظمها مدارس النهضة الوطنية تركز على البحث والمجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية. ويسعى الجانبان من إخلال إبرام هذه الشراكة إلى وضع لبنة جديدة في هذه الشراكة الإستراتيجية بين جامعة أبوظبي ومدارس النهضة الوطنية التي يتطلع من خلالها الجانبان إلى التعاون في تدشين عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وباسمة سعيد الجنيبي مدير عام مدارس النهضة الوطنية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسعدنا التعاون مع شريك مرموق مثل مدارس النهضة الوطنية التي يجمعنا بها شراكة مستدامة، في وقت نواصل فيه العمل مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لمنح طلبتنا تجارب فريدة للتعلم المتبادل وإعدادهم على نحو مميز لسوق العمل في المستقبل. نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية بما يعود بالنفع على المؤسستين والمنتسبين لهما عبر الاستفادة من الموارد والمرافق التي نوفرها وكذلك إتاحة الفرصة لطلبة مدارس النهضة الوطنية للتعرف عن كثب على البيئة الجامعية والتخصصات العلمية التي تلبي تطلعات الخمسين المقبلة بما يضمن إعداد وتأهيل الكفاءات التي تبُدع في مجال اختصاصها وتقدم الإضافة المرجوة في سوق العمل."

من جانبها قالت باسمة سعيد الجنيبي مدير عام مدارس النهضة الوطنية: "نفخر في مدارس النهضة الوطنية بإرساء دعائم شراكة مثمرة مع جامعة أبوظبي والتي يجمعنا بها تعاون مستمر، ونهدف عبر هذا التعاون لمنح طلبة مدارس النهضة الوطنية بعداً أكاديمياً مختلفاً نظراً لما تتمتع به جامعة أبوظبي من مكانة عالمية وكإحدى المؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة التي ساهمت معنا في الارتقاء بمنظومة التعليم في الإمارة والدولة والمنطقة ككل."

وأضافت الجنيبي أن "هذه الشراكة تمثل فرصة مواتية لطلبتنا في الانخراط في مبادرات وفعاليات مشتركة مع الجامعة بما يتيح لهم التفاعل مع طلبة الجامعة وهيئاتها التدريسية والإدارية ويفتح أمامهم الآفاق واسعة لبدء التفكير بمستقبلهم وطبيعة اهتماماتهم ومجالات إبداعهم وهو ما يمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم سواءً لأنفسهم أو لمجتمعهم ووطنهم."

تتصدر جامعة أبوظبي المرتبة الـ 13 عالمياً لقائمة "أفضل 20 جامعة صغيرة في العالم"، وذلك وفق تصنيف "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية" المرموق لعام 2023. كما تُصنف الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الأول في مجال التدريس، وفق تصنيف التايمز، محققة مراكزاً متقدمة وإنجازات بارزة تُتوج بها مسيرتها الحافلة في مجال التعليم والبحث والتميز الأكاديمي.

لمزيد من المعلومات عن برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/study/programs/program-finder

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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سارة فراح

البريد الإلكتروني: Sfarrah@webershandwick.com

نبذة عن مدارس النهضة

تأسست مدارس النهضة الوطنية في عام 1983 في أبوظبي كمدرسة خاصة باللغة الإنجليزية لتقديم تعليم دولي ممتاز من خلال برامجها الأمريكية والبريطانية لتلبية احتياجات واهتمامات وقدرات جميع الطلاب. المدرسة مرخصة من قبل دائرة المعرفة والتعليم في أبوظبي ووزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة وتضم مقرين (مدرسة البنات ومدرسة البنين). تستفيد منظومة الطلبة المكونة من نحو 5800 طالب من هيئة تدريس وموظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي خبرة، بالإضافة إلى مرافق المدرسة المتميزة.