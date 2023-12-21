أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، مذكرة تفاهم مع شبكة «كريد آند بير»، شركة تكنولوجيا البيانات المتخصصة في توفير حلول برمجية آمنة ومتطورة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بهدف إرساء دعائم التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية والتكنولوجيا المالية.

وقع المذكرة البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والسيد فلافيو فيلا، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة «كريد آند بير»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب هذا التعاون، ستزود جامعة أبوظبي وشركة «كريد آند بير» الطلبة بتجارب تعليمية وعملية عالمية المستوى في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، حيث ستوفر «كريد آند بير» للطلبة برامج تدريبية وتأهيلية داخل الشركة، وتقدم لهم منحاً للعمل في مشاريع بحثية تتماشى مع أبحاث الشركة.

وستعزز المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين لاستضافة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لتكون بمثابة منصات لتبادل المعارف وإثراء القطاع الأكاديمي، حيث ستعمل ورش العمل المشاريع الاستشارية وبرامج التدريب الخاصة على صقل المهارات في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور. في حين سترسخ مشاركة المجلس الاستشاري هذا التعاون لضمان التبادل المستمر للخبرات، ولتجسد الالتزام بالتعاون المستدام والنمو المشترك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: "يأتي تعاوننا مع شركاء بارزين، مثل «كريد آند بير»، في إطار التزامنا الثابت بالارتقاء بالتعليم والبحث في مجال التكنولوجيا المالية والتقنيات الكمومية، و وسنتمكن، من خلال الروابط المتينة التي تجمع جامعة أبوظبي بالأوساط الأكاديمية ورواد القطاع، من تحقيق هدفنا المتمثل بتزويد طلابنا بتجارب تعليمية متنوعة، وإعدادهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرهم في المستقبل."

من جانبه، قال فلافيو فيلا، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، كريد آند بير: "المذكرة ليست شراكة استراتيجية فحسب، بل هي جسرٌ بين الثقافات، وحوار بين العقول النيرة، وتضافرٌ لجهود رواد متحمسين لاستكشاف المجهول، فنحن نتعاون اليوم مع مؤسسة أكاديمية تشاركنا رؤيتنا وقيمنا، ونحن سعداء بهذا التعاون على المستويين الشخصي والمهني."

وقال فايدهي جاواندي، رئيس قسم الحوسبة الكمومية، كريد آند بير: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام نحو توسيع نطاق الحوسبة الكمومية وتسريع الابتكارات التي ترسم ملامح المستقبل. وسنمضي قدماً معاً لإطلاق العنان لإمكانات التقنيات الكمومية والتكنولوجيا المالية وتمهيد الطريق لاكتشافات مبتكرة."

تُعد جامعة أبوظبي من أبرز المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، ولديها العديد من المقرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة وتقديم مناهج تعليمية عالية الجودة، ومؤهلات دراسية تحظى بالاحترام والتقدير على مستوى العالم، وتسعى الجامعة لتسخير أحدث التقنيات في مجال البحث والتعليم لتنمية مهارات طلبتها وقدراتهم العلمية، وإعداد الجيل القادم من قادة المستقبل.

تحتل «كريد آند بير» مكانة مرموقة كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تكرس استثماراتها وجهودها لدفع عجلة البحث والتطوير في مجال الحوسبة الكمومية، وتتأهب لنقل تقنياتها المتطورة إلى العصر التالي من قوة الحوسبة.

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