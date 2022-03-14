أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : عززت جامعة أبوظبي علاقات التعاون المشترك مع جامعة دركسل، المؤسسة الأكاديمية المرموقة عالمياً في المجالات البحثية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن جهود جامعة أبوظبي للمضي في إثراء فرص تبادل المعارف والخبرات للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتنطوي الشراكة على تعاون شامل بين كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي وكلية التربية في جامعة دركسل، بما في ذلك المجالات البحثية وتطوير كفاءات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية واستعراض فرص وبرامج تبادل الطلبة وإعداد ونشر المنشورات الأكاديمية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، سيركز الطرفان على تبادل المعرفة والخبرات المرتطبة بأساليب التدريس المبتكرة وتصميم المساقات الأكاديمية، إلى جانب إقامة سلسلة من الندوات وورش العمل والمؤتمرات وتطوير برامج أكاديمية مزدوجة من شأنها إثراء مسيرة الطلبة الأكاديمية ضمن مجالات اختصاصهم.

وجاءت هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم جمعت الطرفين، ووقعها كل من الدكتورة سريثي ناير، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة أبوظبي، والدكتورة بيني ال هامريتش، عميد كلية التربية في جامعة دركسل، بحضور أعضاء من كلا المؤسستين.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سريثي ناير: "نعتز بالشراكة مع جامعة دركسل، إحدى الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نواصل تزويد طلبتنا بتجربة أكاديمية متميزة وشاملة تسلحهم بمهارات شخصية وتحليلية تمكنهم من المضي في مسيرتهم التعليمية والمهنية. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمكننا من مواصلة توسيع نطاق علاقات التعاون والمساهمة في دعم الجهود البحثية القائمة على تعزيز المعرفة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية."

من جهتها، الدكتورة بيني ال هامريتش: "سعداء بالتعاون مع جامعة أبوظبي، إحدى الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نواصل التزامنا بتزويد طلابنا وأعضاء هيئة التدريس لدينا بخبرات تشاركية وعالمية، في حين تأتي هذه الشراكة ضمن التزامنا بسد فجوة التعليم من خلال الشراكات العالمية."

وتضم كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي العديد من البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز التميز الأكاديمي عبر التدريس والبحوث التي تساهم في تنمية المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تحرص الكلية على تسخير بيئة تعليمية وعملية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير التوجيه والتدريب الفردي، وتحفيز الطلبة على المشاركة في البحوث والمسابقات والجوائز المبتكرة.

وتعزز كلية التربية بجامعة دركسل التفكير الإبداعي والمبتكر من خلال البحث والتدريس والتعلم والخدمة التي تلبي الاحتياجات التعليمية والمجتمعية المتطورة في كل مكان حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول برامج جامعة أبوظبي، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adu.ac.ae/home

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