أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أنهت جامعة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين ودبي الاستعدادات الخاصة لاستقبال ‏الطلبة المستجدين والمنتظمين بأنشطة ومبادرات جديدة ومرافق مطورة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير متطلبات الحياة الجامعية بكافة تفاصيلها وتهيئة بيئة أكاديمية شاملة ومحفزة على مواصلة التحصيل العلمي.

حرصت جامعة أبوظبي، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، على القيام باستثمارات مدروسة في جميع الكليات في تجسيد لالتزامها الثابت بتوفير موارد عالية الجودة وبيئة تعليمية داعمة لطلبتها، حيث سيتمكن الطلبة هذا العام من الوصول إلى أكثر من 100 مختبر واستوديو جديد وقاعة محكمة صورية للتدريب، صُممت جميعها لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عملية. كما استثمرت الجامعة في المبادرات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية لتوفير الدعم اللازم للأعداد المتزايدة من الطلبة والارتقاء بتجربة الخدمات الإلكترونية المتعددة التي توفرها لطلبتها.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "سعداءٌ باستقبال طلبتنا الحاليين والمستجدين ونرحب بهم جميعاً في جامعة أبوظبي للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، بعد استكمالنا لكافة أعمال التحسين والتطوير لمرافقنا خلال الصيف، وتنفيذ استثمارات استراتيجية في مختلف كلياتنا للارتقاء برحلة التعلم لجميع طلبتنا، تماشياً مع التزامنا الثابت بمساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال برامج أكاديمية عالمية المستوى ومرافق حديثة ومتطورة. ونحن على ثقة بأن تطوير مرافقنا سيعود بالفائدة على رحلة الطالب وسيدعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أحدث الأبحاث والمعلومات في مجالات تخصصهم، والمضي قدماً في تقديم مستويات عالمية رائدة في التعليم، وتمهيد الطريق لقادة ورواد المستقبل في دولة الإمارات."

كذلك رحبت جامعة أبوظبي بالعديد من أعضاء هيئة التدريس الجدد، الذين انضموا إلى أكثر من 255 من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، القادمين من خلفيات أكاديمية متنوعة، حاملين معهم معارف وخبرات غنية من شأنها الإسهام في تعزيز تميز المجتمع الأكاديمي والارتقاء بجودة التعليم في جميع التخصصات.

حصلت جامعة أبوظبي مؤخراً على المرتبة الثامنة على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف "تايمز للتعليم العالي لأفضل الجامعات الصغيرة لعام 2024"، متقدمةً خمسة مراكز ومحرزة المرتبة الأولى في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات. كما نالت الجامعة جائزة "أفضل استراتيجية دولية للعام" ضمن جوائز التايمز للتعليم العالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023. ونالت كلية الهندسة في الجامعة "الجائزة الفضية" الإقليمية خلال حفل توزيع جوائز "كواكواريلي سيموندس" لإعادة تصور وتطوير طرق وأساليب التعليم، والمركز الثاني في فئة "التعلم الإلكتروني".

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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