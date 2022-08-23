لتعزيز فرص عمل خريجيها والارتقاء بكادرها التعليمي

أثمر التعاون عن حصول 28 عضواً من أعضاء هيئة التدريس على شهادات زمالة "أدفانس للتعليم العالي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي عن تعاونها مع مؤسسة "أدفانس للتعليم العالي" (Advance HE) بهدف الاستثمار في تطوير أعضاء هيئتها التدريسية، وضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجية الجامعة في رفد خريجيها بالأدوات والمناهج المعاصرة لتعزيز فرص توظيفهم.

تعمل "أدفانس للتعليم العالي"، وهي مؤسسة أكاديمية خيرية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، ويقودها عدد من أعضاء السلك التعليمي والمملوكة للقطاع، مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم للارتقاء بالتعليم العالي وكوادره التعليمية وطلبته والمجتمع. وسيعمل الطرفان معاً لوضع استراتيجية تركز على رفد المناهج الدراسية بمواد ومواصفات تحظى باهتمام وتقدير أصحاب العمل، على أن يتم تعزيزها بعد ذلك من خلال مشاركة الطلاب في الأنشطة المصاحبة للمنهج الدراسي، لضمان تطويرهم لمهارات العمل اللازمة، والتي ستعزز فرصهم للتوظيف في المستقبل.

وتهدف جامعة أبوظبي إلى رفع مستوى جودة التدريس والتعلم من خلال تعزيز كفاءة أعضاء هيئتها التدريسية والنهوض بعملية التعلم في الجامعة، حيث تم تقديم مجموع من المبادرات، بالتعاون مع "زمالة أدفانس للتعليم العالي" (Advance HE Fellowship)، لتلبية احتياجات التطوير والتنمية الفردية لأعضاء هيئة التدريس المبتدئين وحتى الإدارة العليا. وتُمنح "زمالة أدفانس للتعليم العالي" بناء على الالتزام الشخصي والمؤسسي بالمهنية في التعلم والتعليم في مرحلة التعليم العالي، وذلك في أربع فئات تجسد المسيرة المهنية الأكاديمية، بدءا التميّز في التدريس وصولاً إلى عمل المدرس في التدريس المؤسسي وتعلم القيادة الاستراتيجية، وتشمل فئات الزمالة: زميل (AFHEA)، والزمالة (FHEA)، والزمالة العليا (SFHEA)، والزمالة الرئيسية (PFHEA). وقد أسفرت المرحلة الأولى من هذا التعاون عن اعتماد 28 من أعضاء كادر جامعة أبوظبي ضمن فئة "زميل"، ومُنح ثلاثة من كبار الأكاديميين اعتماد من فئة "زميل أول"، بينما حصل نائب مدير الجامعة على اعتماد "الزمالة الرئيسية".

وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث والتطوير الأكاديمي-جامعة أبوظبي: "يسعدني أن أكون جزءاً من مسيرة التطوير هذه مع زملائي لتعزيز جودة التدريس والتعلم في جامعة أبوظبي، فهذا التعاون سيضمن حصول خريجينا على المواصفات التي تحظى بتقدير أصحاب العمل واهتمامهم، الأمر الذي من شأنه دعمهم طوال رحلتهم المهنية. وهذا العمل الجاد والدؤوب لزملائنا في هيئة التدريس يؤكد التزامهم المهني وحرصهم على توفير بيئة تعليمية جذابة، وتقديم تعليم على درجة عالية من الجودة. كما أن تعاوننا مع "أدفانس للتعليم العالي" سيسهم في تنمية قدراتنا على المستوى الفردي والمؤسسي، وهذا يعد إنجازاً مهماً لمجتمعنا وأعضاء هيئة التدريس الذين هم محل تقدير واحترام على جهودهم البناءة، وكذلك لطلبتنا الذين يتمتعون بتجارب أكاديمية عالمية المستوى."

من جانبه، قال إيان هول، رئيس "أدفانس للتعليم العالي": "نسجنا شراكة وثيقة ومثمرة مع جامعة أبوظبي، ونحن سعداء بالتعاون مع جامعة بارزة؛ تحرص على الاستثمار في تطوير كوادرها لنيل اعتماد "الزمالة" ودعم استراتيجيتها من خلال اعتماد طرق تدريس مبتكرة لإعداد طلبتها بالمهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل."

جامعة أبوظبي هي عضو دولي في جمعية "أدفانس للتعليم العالي" (Advance HE)، ويعمل الطرفان منذ سنين عديدة على تطوير العديد من المناهج لبناء قدرات متقدمة في تقنيات التعلم والتدريس. ويتبنى أعضاء الهيئة التدريسية، عبر سعيهم لنيل الزمالة التي تحظى بدعم "إطار المعايير المهنية"، مفهوم التدريس التأملي، ويلتزمون بتطوير مسيرتهم المهنية باستمرار من خلال الحصول على درجة "الزمالة" والتأثير على الطلاب بالمعرفة الأكاديمية اللازمة.

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