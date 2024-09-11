مؤسسات أكاديمية عالمية في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية تطلق برامجها المتخصّصة في مجالات ناشئة ورائدة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا الداعمة للقطاع القانوني

مجمّعات التعليم المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم تحفّز التعاون في سبيل الابتكار لتمكين مواهب اليوم من تلبية احتياجات المستقبل، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ مؤسسات التعليم العالي وتنمية المهارات الرائدة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية لاستقبال آلاف الطلاب من كافة أنحاء العالم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدّم هذه المؤسسات مجموعة واسعة من البرامج التي تهدف إلى تزويد مواهب اليوم بما يلزم من معرفة ومهارات لتلبية احتياجات المستقبل.

وتهدف البرامج الأكاديمية الجديدة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى توفير مجموعة رائدة من التخصّصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنامية بشكل سريع، في ظلّ ما تقدّمه الابتكارات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي من إمكانات اقتصادية واعدة في كافة المجالات. وتسهم هذه البرامج في تزويد الطلاب بما يلزم من مهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ضمن القطاعات الناشئة التي تؤثر على كافة مجالات الحياة اليومية مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والأداء الرياضي.

وفي هذا الصدد، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى أننا نُقبل اليوم على حقبة جديدة عمادها التداخل والتحوّل السريع، حيث يشكّل التعليم حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للجميع. وقال: "تقع على عاتقنا اليوم مسؤولية تمكين شبابنا وتزويدهم لا بالمعرفة فحسب، بل أيضاً بما يلزم من أدوات ومهارات لتصميم وهندسة حلول المستقبل. يحتضن مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية التي تلعب دوراً بارزاً في إعداد جيل موهوب يمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المستقبل وتقنيات التفكير النقدي والتعاون في سبيل الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي".

وينعكس هذا الالتزام جلياً من خلال البرامج الأكاديمية الجديدة التي تقدّمها مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصّصة في مجال التعليم خلال العام الدراسي 2024 – 2025. وبينما يتوجّه صنّاع القرار حول العالم نحو التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعليم في تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية بمرونة عالية، تبادر جامعة ولونغونغ في دبي من مقرّها القائم في مجمّع دبي للمعرفة إلى تقديم منهج أكاديمي جديد يضمّ دورات تنفيذية قصيرة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر المستدام، لدعم المساعي العالمية الرامية إلى التحوّل نحو مستقبل مستدام.

وفي إطار توسيع نطاق منهجها الأكاديمي لتزويد المهنيين بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المستقبل، أطلقت جامعة ولونغونغ في دبي كذلك مختبر الابتكار والتحليلات في مجال البلوك تشين، لإجراء البحوث المرتبطة بتقنيات البلوك تشين وتحديد أوجه التآزر ضمن القطاع وإطلاق الشراكات الرائدة القائمة على التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ومؤسسات القطاع العام.

ويمكن أيضاً للقادة الطموحين الذين يبحثون عن خيارات تعليمية مرنة الاطلاع على البرنامج الجديد الذي تقدّمه جامعة ميدلسكس دبي للحصول على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (صفوف خلال النهار). ويُعدّ هذا البرنامج، الذي يجري تقديمه من خلال المركز العالمي لمنح شهادات الماجستير في إدارة الأعمال الجديد بالكامل والموجود داخل حرم الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بديلاً مثالياً للصفوف المسائية التقليدية. ويتيح هذا البرنامج للطلاب تحديد اختياراتهم الأكاديمية وفقاً لطموحاتهم المهنية، وذلك من خلال تركيزه على ثمانية مجالات تخصّص رئيسية تضمّ الشؤون المالية والابتكار وريادة الأعمال وإدارة خدمات الرعاية الصحية.

وتبادر جامعة ميدلسكس دبي أيضاً إلى افتتاح صفوف شهادة ماجستير علوم في تكنولوجيا الأداء الرياضي، لتزويد الطلاب بمهارات متقدّمة في هذا المجال في ظلّ الطلب المتزايد على الدقة في مقاييس الأداء، كما ظهر جلياً خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. أما برنامجها الجديد لتوفير شهادة ماجستير علوم في التكنولوجيا المالية، فيهدف إلى تلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي من الخبرات في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والعملات الرقمية. وسيتناول برنامج الجامعة الجديد لتوفير شهادة ماجستير علوم في التكنولوجيا الداعمة للقطاع القانوني مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخصوصية وحماية البيانات، بهدف إعداد الطلاب لمستقبل ناجح ضمن القطاع القانوني من خلال التركيز على التكنولوجيا.

تنمية مواهب اليوم وإعدادها للمستقبل

يلعب مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، اللذان يستقبلان ما يزيد عن 33,500 طالب من أكثر من 170 جنسية، دوراً محورياً في رسم مستقبل العالم عبر توفير ما يلزم من مهارات للتمكّن من تلبية الاحتياجات المستقبلية الملحّة. وتسهم الجامعات القائمة ضمن مجمّعات الأعمال الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم في الارتقاء بالمجتمع المحلي، عبر تمكين أفراده من اكتساب مهارات جديدة على الصعيدين الشخصي والمهني.

وستضمّ دفعة عام 2024 من طلاب شهادة الماجستير العالمية في إدارة الأعمال بدوام جزئي والتي تقدّمها جامعة مانشستر أعلى نسبة من الخريجات ​​منذ تنظيمها لحفل تخرّج أولى دفعاتها في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل البرامج الأكاديمية التي توفرها هذه الجامعة استقطاب اهتمام متزايد من المهنيين العاملين ضمن قطاعات مختلفة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى حصول الطلاب على المزيد من الدعم عبر برامج التقدير الأكاديمي، حيث ستقدّم جامعة ولونغونغ في دبي خلال العام الدراسي الجديد منحاً دراسية قائمة على الجدارة بنسبة تصل إلى 50% لطلاب البكالوريوس، في حين ستتيح منحة شراكة المدارس التابعة لمنحة التميّز الأكاديمي في جامعة ميدلسكس دبي للطلاب المسجّلين في المدارس الشريكة الحصول على هبة نقدية قدرها 2,500 درهم إماراتي بالإضافة إلى منحة التميّز الأكاديمي.

يُعدّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستديوهات وحي دبي للتصميم.

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